Leserbrief: 3 Mal Ja zur Umfahrung Stans West

Leserbrief Drei Mal Ja zur Umfahrung Stans West Zur Abstimmung vom 27. November über die Umfahrung Stans West. 21.11.2022, 16.10 Uhr

Wir sind Einwohner von Ennetmoos seit bald 40 Jahren und widersprechen ganz klar der Meinung von Peter Liem, Ennetmoos. Das Verkehrsaufkommen auf der Ennetmooserstrasse ist nicht primär dem Durchgangsverkehr zuzuordnen, sondern dem Bevölkerungswachstum in Ennetmoos. Der Dorfteil St.Jakob sowie das Tal-, das Gruobgebiet und das Gotthardli wurden und werden immer noch stark überbaut. Logisch also, dass der Verkehr via Stanser Karlikreisel zunimmt. Ebenso wird in Kerns fleissig gebaut und wer von da und von Ennetmoos nach Luzern, aber auch nach Buochs, Ennetbürgen oder Engelberg fahren muss, wird ganz sicher die Entlastungsstrasse Stans West befahren und nicht das Stanser Dorf mit CO 2 belasten.

Das Gebiet von Stans West. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Alt Baudirektor Hans Wicki hat es seinerzeit verpasst, ein gutes Strassenprojekt zu lancieren, unverständlich, dass er sich nun gegen die Umfahrung sperrt. Die Migros hat ja beim Bau des Länderparks Hand geboten für eine Entlastungsstrasse und hätte diese mitfinanziert, was ja seinerzeit von der Stanser Politik verhindert wurde. Warten wir wieder 40 Jahre, bis auch Stans West total verbaut ist, müssen wir nicht mehr eine mögliche Umfahrung diskutieren.

Und was die Kosten betrifft: Wurden je die verbauten Millionen der vielen neuen Kreisel in Frage gestellt, die Kosten der unnützen Planungskredite und der kurzen Umsetzung der unmöglichen Einbahnvariante? Wir stimmen zu 100 Prozent dem Artikel von Peter Wyss, alt Landrat, im Forum vom Donnerstag zu. Es ist offensichtlich, dass ständig diskutiert, geplant, aber nichts Sinnvolles und vor allem Mögliches realisiert wird. Wollen wir abwarten, bis wir die gleiche Stausituation von Ennetmoos nach Stans wie von Engelberg nach Stans erleben? Seit langem läuft die Verkehrspolitik im Kreis, was die Verkehrsentlastung von ganz Stans und nicht nur vom Stanser Dorf betrifft. Wo liegen denn die anderen Möglichkeiten, den Verkehr einzudämmen, gibt es die Machbarkeit von weiteren Umfahrungsstrassen? Die Verkehrszunahme können wir nicht verhindern und dem ÖV von Sarnen nach Stans wird die Umfahrung West ebenso eine Entlastung sein.

Wir legen am 27. November auf jeden Fall ein total überzeugtes Ja in die Urne und danken allen für ihre Unterstützung!

Curdin und Isabella Condrau, Ennetmoos