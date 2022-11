Leserbrief «Stans: Ein Ja macht Lösungen möglich» Zur Abstimmung über Stans West. 11.11.2022, 16.04 Uhr

Die geplante Entlastungsstrasse Stans West soll entlang des Zentralbahn-Trassees von der Rotzlochstrasse auf Höhe Gerbibrücke zur Ennetmooserstrasse im Gebiet Fuhr führen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 8. Juli 2022)

Die Gegnerinnen und Gegner preisen stets die Variante «Netzergänzung» an. Diese Linienführung würde die Ennetmooserstrasse mit dem Kreisel beim Länderpark verbinden. Dieser Vorschlag mag im ersten Moment als direkte Streckenführung verlockend erscheinen. Doch mit dieser Idee reitet die Gegnerschaft ein totes Pferd! Es sei die Behauptung gewagt, dass die Netzergänzung gar nie gebaut werden kann. Wieso?

Erstens ist der Kreisel beim Länderpark in der gegenwärtigen Form schlicht nicht für ein solch grosses Verkehrsaufkommen ausgelegt. Dieser müsste ausgebaut werden, wozu jedoch der Platz fehlt. Zweitens müsste die Bahnlinie gekreuzt werden; entweder mit einer Unterführung oder aber mit einer Anhebung der Bahnlinie. Beide Optionen würden das Projekt massiv verteuern und zu Mehrkosten führen. Drittens würde die Netzergänzung unmittelbar an einem Siedlungsgebiet vorbeiführen. Juristische Schritte, Gerichtsverfahren und langjährige Verzögerungen wären unausweichlich. Viertens ist es mit Blick auf den gesunden Menschenverstand sinnfrei, eine Durchgangsstrasse geradewegs in ein Wohngebiet hineinzuleiten. Insbesondere, wenn zukünftige Generationen das Gebiet Bitzi dereinst weiterentwickeln möchten. Dann wäre diese Strasse so sehr eine Entlastungsstrasse, wie es heute die Robert-Durrer-Strasse ist.

Die Netzergänzung ist also ein schöner Traum, der jedoch den Praxistest nicht besteht. Wer in der Politik Lösungen umsetzen will, muss hin und wieder die rosarote Brille ablegen. Es sind handfeste Projekte gefragt, die sich auch realisieren lassen. Ein solches Projekt haben wir mit dem Vorschlag des Regierungs- und Landrates auf dem Tisch. Mit einem Ja machen wir Lösungen möglich. Mit einem Nein hingegen drehen wir uns weiterhin in der Endlosspirale, während Stans im Verkehrschaos versinkt.

Bruno Christen, alt Landrat, Buochs