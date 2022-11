Leserbrief: Ständerat Wicki zu Stans West

Leserbrief Stans West - eine Strasse mit hohen Kosten, aber ohne Nutzen Ständerat Hans Wicki spricht sich gegen das Strassenprojekt Stans West aus. 08.11.2022, 05.00 Uhr

Hier soll die Entlastungsstrasse entstehen. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Die Geschichte der Umfahrungsstrasse Stans West ist lang, aber das nun vorliegende Projekte ist wohl die längste, wirkungsloseste und teuerste Variante für Nidwalden. Bereits im Jahre 2011 haben unterschiedliche Verkehrsplaner von Bund, Kanton und der Gemeinde Stans aufgezeigt, dass die Entlastungswirkung der aktuellen Variante der Umfahrungsstrasse nicht gegeben und somit diese Linienführung absolut nicht zu favorisieren sei. Anscheinend hat sich da etwas enorm geändert im Handwerk der Verkehrsplaner – nur was, will man uns nicht sagen.

Heute wird auch ein massiv höherer Landverbrauch von 11’000 Quadratmetern akzeptiert, obwohl es Alternativen mit markant tieferem Landverbrauch gibt, die auch die richtige Verkehrswirkung für Stans bewirken. Da fragt man sich zurecht, wieso sich die Korporationen und Landwirte nicht zur Wehr setzen wie bei den verschiedenen Radwegprojekten der vergangenen Jahre. Wieso sollten wir heute ein solches Projekt favorisieren? Erfüllen wir damit nicht die Individualbedürfnisse von ein paar wenigen?

Im Kanton Nidwalden ist es Tradition, dass grössere Projekte immer einer Alternative gegenübergestellt werden. So kann abgewogen werden, ob das Geld, welches investiert werden soll, auch eine nachhaltig richtige Wirkung für Nidwalden erzielt. Bei diesem Projekt scheint also alles anders zu sein: Keiner fragt nach Varianten, keiner interessiert sich dafür, wieso der Bund sich an den Kosten nicht beteiligt, und niemand hinterfragt die Zusatzkosten für die Verbindung vom Galgenried zum Länderpark. Da frage ich mich wieso? Es stört mich, dass beim grössten, teuersten und wichtigsten Strassenbauprojekt im Kanton Nidwalden von vornherein bestimmt wurde, dass es keine Varianten geben dürfe und dass die Linienführung Müller-Martini die einzig richtige Variante für die Umfahrung Stans West sei. Dies obwohl bereits 2011 alle wussten, dass diese Variante die Falsche ist.

Bei diesem Projekt handeln wir weder richtig noch umsichtig. Unsere wertvollen Ressourcen, Land und Geld, sind auch in unserem wunderschönen Kanton Nidwalden nicht unerschöpflich. Der Bau der Variante Müller-Martini verändert die Landschaft und unser Zusammenleben nicht nur heute, sondern für Generationen und beeinflusst die raumplanerischen Entwicklungen der Zukunft. Denken wir an unsere Nachkommen. Sie haben auch ein Anrecht darauf, dass wir heute klug agieren und Bauprojekte umsetzen, welche nicht nur ins Grüne hinaus gebaut werden. Wir sollten Bauprojekte umsetzen, welche Sinn machen und Stans vom Durchgangsverkehr entlasten. Mit einer Umfahrungsstrasse mit Kosten von fast 19 Millionen, ohne flankierende Massnahmen, ohne Kostentransparenz und ohne vernünftige Einbettung in die zukünftige Entwicklung von Nidwalden, investieren wir unsere Gelder nicht effizient und effektiv.

Wir agieren einfach nicht typisch nidwaldnerisch und gehen weder sparsam mit unseren Landressourcen noch mit unseren finanziellen Mittel um. Die Umfahrung Stans West ist die falsche Antwort auf unsere Verkehrsprobleme und begünstigt ein paar wenige Bürger und Bürgerinnen. Aus diesem Grund sage ich aus Überzeugung Nein am 27. November.

Hans Wicki, Ständerat Nidwalden