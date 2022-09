Leserbrief zu Psychiatrie Sarnen: Falsche Rechnung

Falsche Rechnung Zum Leserbrief «Gewinnen oder Verschleudern?», Ausgabe vom 21. September Beat Vogel, Kantonsrat CVP-Mitte, Alpnach Dorf 21.09.2022, 14.54 Uhr

Die Zahlen und Ausführungen im Leserbrief «Gewinnen oder verschleudern?» sind schlicht falsch und entbehren jeder Grundlage. Erstens kostet die Sanierung des Psychiatriegebäudes Sarnen 22,08 Millionen Franken. Wenn wir die bereits ausgegebenen Planungskosten von 1,58 Millionen abziehen, stimmt das Volk über einen Kredit von 20,5 Millionen ab.

Zweitens ist die Sanierung nicht einfach ein Flickwerk an einem baufälligen Gebäude, sondern eine grundlegende Erneuerung eines soliden Bauwerks, das dann über die gleiche Lebensdauer verfügt wie ein Neubau. Wieso Bärti Rust also meint, man müsse dieses Gebäude dann nach 30 Jahren abreissen und durch einen Neubau ersetzen, ist völlig schleierhaft und entbehrt jeder Vernunft.

Die Rechnung lautet also richtig: Ja bedeutet Sanierung für 22,08 Millionen Franken (inkl. Planung) und Mieteinnahmen von 725000 Franken ab dem Jahr 2025. Nein bedeutet Verschleuderung von 3 Millionen bereits ausgegebenen Steuergeldern (für Planung und Provisorium), mindestens 10 Jahre Zeit verlieren, keine Mieteinnahmen, Verlust der stationären psychiatrischen Versorgung in Sarnen, was den Kanton Obwalden auch jedes Jahr Hunderttausende an zusätzlichen Steuerfranken im Gesundheitswesen kostet.

Ein Psychiatriegebäude haben wir dann immer noch keines. Wenn wir es – sofern überhaupt möglich – dann in zehn Jahren bauen können, wird es nicht mehr 21 Millionen kosten, sondern wegen der Teuerung vielleicht 23 Millionen Franken.

Gewinnen oder verlieren? Die Rechnung ist schnell gemacht! Das Resultat lautet Ja zum Objektkredit für eine Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie.