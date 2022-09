Forum 30 Millionen Steuerfranken gewinnen oder verschleudern? Zur Abstimmung über die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. 20.09.2022, 17.32 Uhr

Die Antwort ist klar: Wir alle möchten gewinnen. Ja was denn? Die Abstimmung zum Psychiatrie-Gebäude, oder die 30 Millionen Steuerfranken? Bei sämtlichen Vergleichen «Sanierung oder Neubau» ist nämlich den «Milchbüechli-Rechnern» ein kolossaler Fehler unterlaufen. Die Ja-Befürworter haben kaum über die Nasenspitze hinaus gedacht und die Weitsicht völlig ausgeblendet. Schon vor rund 40 Jahren hatte das Obwaldner Parlament den Abriss mit einem Neubau vom Psychiatrie-Gebäude ins Auge gefasst. Da Obwalden kein reicher Kanton ist, hatte man sich damals aus Kostengründen für die Sanierung entschieden. Heute hat das Blatt gewendet: Die Sanierung vom inzwischen unter Denkmal gestellten 165-jährigen Gebäude kostet mit rund 25 Millionen Franken sogar mehr als ein Neubau mit rund 21 Millionen Franken.

Jetzt kommt der Hammer: Es ist absehbar, dass der heute 165-jährige Altbau nach einer allfälligen Sanierung innerhalb der nächsten 30 bis 35 Jahre dann so oder so abgerissen werden muss. Dies bedeutet, dass innerhalb der nächsten ca. 30 Jahre dem Steuerzahler (nebst dem heutigen 25 Millionen schweren Sanierungsmurks) zusätzlich noch ein Neubau aufgebürdet wird, der anno 2052 vermutlich 30 Millionen Franken kosten wird.

Investitionskosten – Vergleich: Bei einem Ja ergibt sich also eine Investitionssumme (innerhalb der nächsten 30 Jahre) von sage und schreibe 55 Millionen Schweizer Franken. Bei einem Nein kriegen wir sofort einen innovativen, wunderschönen und ideal eingerichteten Neubau (inkl. Solardach und Ausbaumöglichkeit) mit erneuerbaren Baustoffen (beispielsweise Holzkonstruktion) für die nächsten mindestens 100 Jahre und dies für ca. 21 Millionen Steuerfranken. Selbst wenn wir noch den Abbruch- und die bereits verpufften Planungskosten aufrechnen, kommen wir auf eine Gesamtinvestition für den sofort voranzutreibenden Neubau auf ca. nur 25 Millionen Schweizer Franken. Punkt!

Ja = Sanierung inkl. Neubau anno ca. 2052: 55 Millionen Franken.

Nein = Neubau jetzt (ohne Sanierungsmurks): 25 Millionen Franken.

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger: Sie haben die Wahl. Mit einem Nein am 25. September gewinnen wir satte 30 Millionen Schweizer Franken. Dänk chli nah … das seid ys de Ueli Moor i sym wunderscheenä Jodellied.

Bärti Rust, Kerns