Psychiatrie Sarnen: Ein Neubau ist nicht die Lösung

Das Psychiatriegebäude sanieren statt abbrechen Zur Abstimmung über die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen 30.08.2022

Das Psychiatriegebäude in Sarnen ist in einem schlechten Zustand. Aussen und innen bröckelt der Putz, es fehlen Räumlichkeiten für die Behandlung und ein weiteres Ausharren von Patienten und Personal ist nicht mehr zumutbar. Wie soll dieser Missstand behoben werden?

Meiner Meinung nach: möglichst rasch und unter Einhaltung der rechtlichen Grundlagen. Am 25. Mai 2018 hat der Kantonsrat das alte Psychiatriegebäude einstimmig unter Denkmalschutz gestellt. Gemäss Protokoll haben alle anwesenden Kantonsratsmitglieder (1 SVP- und 1 CSP-Mitglied waren entschuldigt abwesend) dem Nachtrag zum kantonalen Schutzplan der Kulturobjekte von regionaler und nationaler Bedeutung der Einwohnergemeinde Sarnen, Ortsgebiet Sarnen-Dorf, zugestimmt. Nur ich durfte damals, in meiner Funktion als Kantonsratspräsidentin, nicht abstimmen. Jetzt geht es darum, das denkmalgeschützte Haus für einen zeitgemässen Betrieb in Stand zu stellen und zu erweitern. Die Zeit, die der Psychiatriebetrieb provisorisch im Übergangsstandort (Unterkunft Freiteil) untergebracht ist, sollte kurz sein, da dort das stationäre Angebot nicht gleichwertig angeboten werden kann.

Der Meinungsumschwung der SVP-Kantonsratsmitglieder, die 2018 der Unterschutzstellung des Psychiatriegebäudes zugestimmt haben, ist für mich nicht einfach ein «man darf ja auch klüger werden», wie es gerne dargestellt wird. Ein Versehen sollte es auch nicht sein. Sondern viel eher: Damals ein Bekenntnis und wenn es ernst wird für den Kanton, dann will man sich nicht mehr daran halten. Wie kommt sich da der private Eigentümer einer Liegenschaft unter Denkmalschutz vor? Von diesem verlangt man, dass er sich beim Umbau seiner Liegenschaft an die Denkmalschutzvorschriften hält. Der Kanton als Eigentümer kann das Gebäude aber kurzerhand aus dem Denkmalschutz entlassen?

Das psychiatrische Angebot vor Ort ist wichtig, um regional gut vernetzt arbeiten zu können. Ebenso der Miteinbezug von Familie und Arbeitgeber. Dies ist fast nur möglich, wenn die Wege kurz sind. Die Nachfrage im ambulanten Bereich sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen nimmt zu, hier mangelt es an Räumlichkeiten. Auch psychisch erkrankte Menschen haben das Anrecht auf geeignete Räumlichkeiten, da dies, nebst gutem Personal, nachweislich ein wichtiger Faktor zur Genesung ist.

Ein Neubau dauert länger, ist nicht günstiger und passt schlechter ins Ortsbild. Aus all diesen Gründen sage ich am 25. September Ja zum Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes in Sarnen.

Helen Keiser-Fürrer, Sarnen, Kantonsrätin CSP