Forum Etwas mehr Mut und Optimismus täte der SVP gut Zur «Stimme aus Bern» von Nationalrätin Monika Rüegger in der Ausgabe vom 26. September. 29.09.2022, 16.56 Uhr

Frau Nationalrätin Monika Rüegger stösst sich am Netto-Null-Ziel 2050 und stellt es als praktisch unerreichbar dar. Ein Beispiel, was die Schweiz mit vereinten Kräften erreichen kann:

1971: 1800 Verkehrstote bei 1,6 Millionen Motorfahrzeugen

2021: 200 Verkehrstote bei 6,7 Millionen Motorfahrzeugen

Innerhalb von 50 Jahren (alles braucht seine Zeit!) hat sich bei einer – mindestens – vierfachen Verkehrsleistung die Anzahl Verkehrstote nominal auf fast einen Zehntel von damals reduziert! Noch immer ist selbstverständlich jeder Verkehrstote einer zu viel, aber das heisst rein rechnerisch, dass der Schweizer Strassenverkehr heute 40-mal sicherer ist als 1971.

Ich erinnere mich (damals in der 3. Klasse), wie damals die «Grossen» über die «neumodischen» Sicherheitsgurte schimpften (ab 1971 mussten die neuen Autos damit ausgerüstet werden, das Gurtenobligatorium kam erst Jahre später), das brauche es doch nicht, sei sogar gefährlich, sei ein staatlicher Freiheitseingriff und so weiter. Heute stellt, ausser ein paar Unbelehrbare, kein Mensch mehr den Erfolg all dieser Massnahmen in Frage. Die Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr ist durch eine Vielzahl von Massnahmen erreicht worden, die von ihren Gegnern meist erst mal schlechtgeredet wurden.

Heute stehen wir als Land und Gesellschaft vor der Herausforderung, den Klimawandel möglichst stark zu bremsen, ihn ganz aufhalten dürfte schwierig sein. Und genauso gibt es auch heute noch Politiker, vor allem in Frau Rüeggers Partei, der SVP, die sämtliche diesbezügliche Massnahmen schlechtreden, wie bei obigem Beispiel. Etwas mehr Mut und Optimismus, Frau Nationalrätin Rüegger und Parteikolleginnen, täte Ihnen vermutlich gut!

Am Ende ihres Beitrages outet sich Frau Rüegger als Liebhaberin von intakten Landschaften, die sie vor Verschandelung durch Produktionsanlagen für erneuerbare Energie schützen will. Hoffentlich erträgt sie dann in Zukunft den Anblick der Geröllhalde, die entstehen wird, wenn der Titlis-Gletscher über ihrem wunderschönen Wohnort Engelberg wegschmilzt.

Philipp Schwitter, Sachseln