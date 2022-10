Forum Guäts us Obwaldä «Landschaftsgestaltung steht zur Debatte», Ausgabe vom 15. Oktober 17.10.2022, 15.49 Uhr

Tosender Applaus einer Hundertschaft Besucher schallte durch die Halle der Turbine Giswil. Er galt den Eröffnungsreferaten der Initianten der Ausstellung «Kulturlandschaft Obwalden» und den folgenden, begeisterten Dankesworten des Regierungsrates Christian Schäli, der insbesondere Initiative und Engagement «seiner» Bürger würdigte und lobte.

In der Tat – die Ausstellung regt an, man lernt in kurzen, prägnanten Worten, mit Bildern, Filmen und künstlerischen Interventionen, wie die liebliche Landschaft Obwaldens entstanden, wie sie besiedelt wurde, wie sich die Menschen gegen Naturgefahren wehren, was Eigentum bedeuten kann und wie das Wachstum seine Spuren hinterlassen hat. Man lernt, wie es kam, und regt an, nachzudenken, wohin es mit Besiedlung und Entwicklung gehen kann.

Wie weiter, wo kann das Wachstum aufgefangen werden, welche Landschaftsbilder sollen geschützt werden, wie kann man die Identität der Landschaft, der Heimat wahren. Wichtige Fragen zur Zukunft des Kantons, gestellt jenseits von formalisierten Richtplänen, einschränkenden Gesetzen und Regeln, aus der Bevölkerung heraus.

Über den Strassenrand hinausdenken, das grosse Ganze im Blick haben, diskutieren, wo es hingehen soll. Das würde auch uns Nidwaldnern gut anstehen.

Ein Ausflug nach Giswil lohnt sich. Für einmal ein lautes «Obsi Obwaldä».

Niklaus Reinhard, Hergiswil

Mehr unter www.kulturlandschaft-ow.ch.