Psychiatrie Sarnen: Wer übernimmt die Mehrkosten?

Forum Mehrkosten – wer übernimmt dafür die Verantwortung? Zur Abstimmung über die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. 14.09.2022, 17.36 Uhr

Im Abstimmungsflyer mahnt die SVP Mehrkosten einer Sanierungslösung an und stellt die Frage in den Raum: «Wer übernimmt dafür die Verantwortung?»

Und was ist bei einem Neubau? Mit dem von der SVP geforderten Neubau gehen 1,5 Millionen Franken, die für die Planung des vorliegenden, baureifen Sanierungsprojektes ausgegeben wurden, nutzlos verloren.

Gleiches gilt für die 1,4 Millionen Franken, die der Kanton bereits in die Übergangslösung in der Truppenunterkunft Freiteil investiert hat. Dass die Lups bei einer Ablehnung des Sanierungsprojektes diese Übergangslösung überhaupt je nutzen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher würde die Lups mit ihrem stationären Betrieb aus Obwalden abziehen. Und ob die Lups nach zehn Jahren – wenn der von der SVP geforderte Neubau dann vielleicht in Sarnen endlich steht – überhaupt noch nach Sarnen zurückkommt, ist alles andere als gewiss.

Zurück zum Thema Mehrkosten: Die SVP erwähnt im Abstimmungsflyer auch «die aktuelle Teuerung infolge der gespannten geopolitischen Lage mit den Lieferverfügbarkeiten». Wie sehen wohl die Preise in acht bis zehn Jahren aus, wenn der von der SVP geforderte Neubau realistischerweise gebaut werden könnte? Bis dann wird wohl einiges an Teuerung auf uns zukommen.

Und dann ist noch die Miete (725’000 Franken pro Jahr), die bei einer Neubauvariante acht bis zehn Jahre später zu laufen beginnt (immer vorausgesetzt, die Lups kommt dann nach Sarnen zurück).

Rechnen wir zusammen: 2,9 Millionen, die bei einer Neubauvariante nutzlos werden, 2 Millionen Franken Teuerung und etwa 6 Millionen Franken entgangener Mietzins – insgesamt mehr als 10 Millionen Franken, dies ohne die Kosten für den Abbruch des bestehenden Gebäudes.

Bei diesen Mehrkosten wissen wir, wer die Verantwortung trägt. Wenn wir keinen Scherbenhaufen wollen, sagen wir JA zur Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen und sagen auch ein Bekenntnis zum Erhalt des Spitalstandortes Sarnen.

Bruno von Rotz, Sarnen, Präsident CVP Obwalden – die Mitte