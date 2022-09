Forum Planungszone besteht schon seit 12 Jahren Zur Ortsplanungsrevision der Gemeinde Alpnach 27.09.2022, 14.53 Uhr

Die neue Ortsplanungsrevision ist in Bearbeitung. Wie weit der Fortschritt ist, wissen nur die in Alpnach involvierten Behörden und Personen. Fachkräfte sind in der Ortsplanungskommission (OPK) keine vertreten. Am 4. Oktober ist es 12 Jahre her, seit der Publikation der Planungszone Dorfzentrum Ost und der damit aufgezwungenen Quartierplanpflicht. Die Gemeinde blockiert seitdem 10'638 Quadratmeter mitten im Dorf liegendes, eingezontes Bauland. Den Gemeinderat als Bewilligungsorgan interessiert es wenig, dass im Kantonalen Baugesetz ein Artikel steht, dass eingezontes Bauland zur Verfügung stehen muss. Die Vorgabe vom Kanton ist klar: Überarbeitung und die neue Ortsplanungsrevision vorantreiben. Es wird die Planbeständigkeit als Argument eingebracht. Schwierig sich daran zu halten, wenn die letzten Vorgaben, Altlasten von 2017, nicht abgeschlossen sind.