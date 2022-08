Zur Abstimmung über die Sanierung der Psychiatrie Sarnen

Forum Psychiatriegebäude – ein nachhaltiges Projekt für Obwalden Zur Abstimmung am 25. September über den Baukredit von 20,5 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. 24.08.2022, 13.15 Uhr

Das Projekt Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes ist eine gelungene Lösung. An einem idealen Standort unmittelbar neben dem Kantonsspital Obwalden kann ein historisches Gebäude denkmalschutzgerecht saniert und in der Umgebung bedeutender historischer Gebäude erhalten werden. Gleichzeitig genügt es den Anforderungen an einen modernden Psychiatriebetrieb.