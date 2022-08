Leserbrief Ein nicht zu verdauender Schock für die Landwirte «Andermatter Siedlungsleitbild sorgt für kritische Voten», Ausgabe vom 20. August 23.08.2022, 18.27 Uhr

Sicher galt das Interesse der Bevölkerung (200 Anwesende) der Landwirtschaftszone «Wyden». Die gesamte Planung wurde ohne die Landbesitzer, hauptsächlich Bauern, ohne Absprache und Vorinformation ausgearbeitet. Das ist ein nicht zu verdauender Schock für die Landwirte, deren Existenz in Frage gestellt ist.

Ich glaube auch, dass man Lösungen finden muss für die Versäumnisse der letzten Jahre. Im Projekt «Wyden» wären anscheinend diese Probleme gelöst, bezahlbarer Wohnraum für Erstwohnungen und Personal und Gewerbezonen. Der bezahlbare Wohnraum kann jedoch nur realisiert werden, wenn die Eigentümer das Land günstig abtreten müssten. Das Bauen in diesem Gebiet wird aufwendig und teuer. Der Flurname «Meer» bezeichnet diese Problematik (Überschwemmungsgebiet und Grundwasser). Das Versprechen zahlbare Erstwohnungen sehe ich als wagemutig an. Die Landwirtschaft soll immer noch ihre Berechtigung in unserem Tal haben, da der Tourismus in diesem Ausmass auch ein Klumpenrisiko darstellt.

Ursula Cavaletti, Andermatt