Leserbrief - 50 Jahre Musikschule Unterägeri – weiter so

Eine Woche lang feierte die Musikschule Unterägeri ihr 50-jähriges Bestehen. Als Höhepunkt wurde am Samstagabend ein Galakonzert geboten, welches die höchsten Erwartungen übertraf. In pausenloser Reihenfolge lösten sich die zahlreichen Gesangs- und Instrumentalgruppen ab. Ohne Unterbruch wurde auf der Bühne und an ihrer Seite gesungen oder musiziert, ein faszinierendes Nonstop-Programm, kräftig unterstützt durch die engagierten Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Es war eine organisatorische Meisterleistung, welche in der Uraufführung des Jubiläumssongs «Mit Musig durs Läbe» gipfelte, einer Komposition des Musikschulleiters Fredi Bucher, der auch das Konzept der Jubiläumsfeierlichkeiten entwickelt hatte.