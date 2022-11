Leserbrief Alles im Griff Zu einer allfälligen Energiemangellage 11.11.2022, 13.58 Uhr

Wenn ich meinen Tank im Auto nur halb voll tanke, habe ich dann Energie gespart?

Ägeri on Ice spart 50 Prozent Energie, wenn die Anlage etwas kleiner wird. 50 Prozent von was?

In Oberägeri will man den Weihnachtsbaum nicht beleuchten. Toll, was manchen Leuten so einfällt.

Der Bürger soll weniger duschen, die Heizung reduzieren, auf jeden Fall soll er Energie sparen.

Die Energiewende wird ähnlich geregelt wie die Coronapandemie. Wir haben alles im Griff.

Manfred Heiler, Unterägeri