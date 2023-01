Leserbrief Amtsblatt soll wieder abonniert werden können Leserbrief: «Amtsblatt in schlechtem Gewand», Ausgabe vom 21. Dezember 12.01.2023, 16.09 Uhr

In der Vernehmlassungsantwort der Zuger SVP vom 4. April 2019 zum Datenschutzgesetz beantragten Kantonsrat Thomas Werner und ich, dass «das Zuger Amtsblatt auch in Zukunft zwingend in gedruckter Form herausgegeben wird». Dies im Gegensatz zu anderen Parteien, die betonten, dass «wesentliche Druckkosten eingespart werden» können und dass grundsätzlich «der Paradigmenwechsel Sinn» mache («Zuger Zeitung» vom 18. April 2019).