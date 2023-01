Leserbrief Anpassung ist der falsche Weg Zur Energiestrategie 2050 des Bundes 19.01.2023, 14.31 Uhr

Die Energiestrategie 2050 ist praktisch unverändert der deutschen Vorlage abgekupfert. Die Mahner, welche vor einem Engpass warnten, wurden als Panikmacher desavouiert.

Jetzt will kein Politiker zugeben, dass der wahrscheinlich nicht stattfindende Strommangel, sollte er trotzdem kommen, eine Folge einer völlig verfehlten Energiepolitik ist, die nicht der Realität folgte, sondern dem Mainstream. Die Abkehr von der Kernenergie war und ist ein Fehler. Und so wie ich unsere Angepassten in der Politik kenne, werden sie erst eine Kehrtwende vollziehen, wenn wir zehn Jahre im Rückstand sind. Lieber auf Links und Grün hörend, glauben sie, dass das Volk kein Vertrauen mehr in die Kernenergie hat.

Dem ist aber nicht so, denn das Volk hat längst erkannt, dass man nicht moderne Kernkraftwerke mit den alten Modellen von Tschernobyl (1986) oder Harrisburg (1979) vergleichen darf. Das Volk spürt am eigenen Leib die Folgen der verfehlten Energiepolitik (Energiepreise). Langfristig gibt es keine Alternative zur Kernenergie.

Ich wünschte mir Politiker, die vom Mainstream abweichen und selber denken. Wir haben uns inzwischen leider besser in die EU integriert als manche EU-Staaten! Dieser Konformismus bringt uns nicht weiter. Übernehmt wieder Verantwortung und habt den Mut zu eigenen Wegen. Die Schweiz wurde nicht durch Anpassung erfolgreich. Anpassung ist weder in der Energie- noch in der Europapolitik oder im globalem Soft Law bzw. bei den internationalen Gerichten alternativlos, sie ist nur der einfachste Weg. Da wir in der Schweiz jedoch verlernt haben zu streiten und zu kämpfen, bleibt meine Vision wohl ein frommer Wunsch.

PS: Eine Lichtershow wie in Luzern, wenn wir angeblich Energie sparen müssten und Weihnachtsbeleuchtungen gestrichen wurden, ist absurd, das ist genau mein Humor.

Michel Ebinger, Rotkreuz