Leserbrief Auf die SVP Baar ist Verlass Zu den Wahlen vom 2. Oktober 09.08.2022, 10.52 Uhr

Bald sind Wahlen, bald hängen wieder Plakate und unsere Briefkästen werden mit Flyern geflutet. Als Wahlberechtigter in Baar lege ich keinen grossen Wert auf schöne Versprechungen in Wahlprospekten. Vielmehr schaue ich mir die Leistungsausweise der Parteien der letzten vier Jahre an.