Leserbrief Bildungsausbau statt -abbau «Gymnasialquote: Regierung zieht Bremse», Ausgabe vom 1. Juni 17.06.2022, 15.22 Uhr

In Zug wird derzeit laut über eine Beschränkung des Zugangs zum Langzeitgymnasium nachgedacht. Man will die Sekundarschule stärken und mehr Chancengerechtigkeit schaffen, indem man bei der gymnasialen Bildung abbaut. Modernisierungsschritte, scheint mir, sollten in die andere Richtung gehen. Chancen entstehen durch das Ermöglichen von Bildung, auch in einem System mit klarer Selektion. Dass heutzutage der Weg über das Langzeitgymi breiter wird, hat legitime Gründe.