Leserbrief Bravo Infantino Lesermeinung zur Kritik an der Fussball-WM in Katar 25.11.2022

Die halbe Welt kritisiert den Organisator Katar wegen der Menschenrechtsverletzungen im Land. Mittels Captainbinde soll auf diese Politik von einigen Nationalmannschaften darauf hingewiesen werden, und die Fifa lehnt dies ab. Das ganze Theater kommentierte Fifa-Präsident Infantino als heuchlerisch.

Ja, ich bin ganz seiner Meinung. Das Gas von Katar nehmen wir gerne. Wo liegt den genau das Problem? Kein Alkohol an den Fussballspielen? Es gibt nicht nur die Kultur des Westens. Die Welt besteht nicht nur aus den westlichen Werten. Als weit gereister Schweizer bin ich mir gewohnt, die Kultur des Gastlandes zu respektieren. Dabei kann man viel lernen, zum Beispiel der Familienzusammenhalt, die gesunde Küche, ihre Religion, die Gastfreundschaft und vieles mehr. Der Westen toleriert alles Unnatürliche und führt seine Genderpolitik bis zum Absurden.

Was haben wir denn für Werte? Mit dem Regime von China führen wir einen blühenden Handel, obwohl dort – wie auch in Katar – die Menschenrechte nicht respektiert werden. Ist denn das unser Problem? Wer bleibt in den Ferien zu Hause auf dem Balkon oder reist doch nach Ägypten oder die Türkei, wo die Menschenrechte auch nicht respektiert werden? Ja, ist halt billig, und die Menschenrechte interessieren nicht, wenn man all-inclusive im Hotelresort gebucht hat.

Die Kritik, dass Katar die Weltmeisterschaft gekauft hat, ist auch heuchlerisch. Das grosse Geld an dem Anlass wird im Westen gemacht. Die Fernsehrechte, die Stadionbauten, die Ticketeinnahmen und vieles mehr geht in die Kasse von westlichen Firmen. Es geht doch alles nur ums Geld und Standortwerbung. Das wird auch an der nächsten Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA nicht anders sein.

Beat Stocker, alt Kantonsrat, Cham