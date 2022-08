Leserbrief Danke sagen kostet nichts Zum «Donnschtig-Jass» in der Gemeinde Baar 03.08.2022, 13.03 Uhr

Vor kurzem fand in Baar der «Donnschtig-Jass» statt. Grund war das gewonnene Jassduell gegen Cham in Schönengrund eine Woche davor. Was die Jasserin Käthi Häfliger und die Jasser Karl Schönbächler, Gian Suter und Beat Ringger aus Baar zeigten, war grandios. Auch der Jass-Memory-Spieler Moritz Suter war super.

Das Fest in alt fry Baar war einmalig und die Stimmung nicht zu überbieten. Das Organisationskomitee hat in kurzer Zeit ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Vielen herzlichen Dank für die grossartige Leistung. Das Tüpfchen auf dem i war aber die sensationelle Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Cham und Baar. So sollte es doch immer sein. Nochmals vielen herzlichen Dank an alle, die zu diesem unvergesslichen Fest etwas beigetragen haben.

Paul Langeneger, Baar