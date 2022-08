Leserbrief Das Gegenteil von Lebendigkeit «Unmut bei den Lehrerverbänden», Ausgabe vom 9. August 16.08.2022, 12.30 Uhr

Wenn die LCH-Präsidentin Dagmar Rösler beklagt, dass Lehrpersonen ohne Ausbildung eingestellt würden, weil zurzeit Lehrerinnenmangel herrscht, sollte sie sich erst mal den LCH vornehmen. Es war ihr Verband, der zusammen mit der Politik, den sogenannten Bildungsökonomen in den Pädagogischen Hochschulen, den Erziehungswissenschaftlern, den obrigkeitshörigen Chefbeamten in den Bildungsdepartementen und den zu oft überforderten Schulleiterinnen den Beruf des Lehrers an die Wand fuhren.