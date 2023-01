Leserbrief Das Volk hat zu schweigen Gedanken zur Welt 27.01.2023, 14.28 Uhr

Ich gehe gerne manchmal ein bisschen auf Distanz und sehe mir die Welt wie von oben an. Interessant, was einem dabei auffällt. Einmal hatten wir Könige, Kaiser und ihren Hofstaat. Sie bestimmten über das Volk. Ohne Wenn und Aber. Die Macht lag bei ganz wenigen. Einmal mussten sie aber abdanken, die Herrschenden. Eine neue Regierungsform trat hervor. Die Geburtsstunde der Demokratie hatte geschlagen, mancherorts. Ihre Grundidee: Umverteilung der Macht zu Gunsten des Volkes.

Ein hehres Vorhaben, aber ein anspruchsvolles, das den Bürgern einiges abverlangt. Ob wir den hohen Anforderungen gerecht geworden sind, wage ich zu bezweifeln. Nüchtern betrachtet, kommt es mirheute so vor, als hätte sich die Demokratie in ihrer ursprünglichen Form unmerklich wieder aus dem Staube gemacht. Noch steht die «Fassade» aber, was sich dahinter tut, ist eigentlich ein Verrat an der Demokratie.

Von oben betrachtet, stelle ich ausserdem ernüchtert fest: Da und dort – rund um den Erdball – gibt es gigantische Machtzentren. In den Chefetagen der Finanzindustrie, der weltweit grössten Konzerne (insbesondere im Digitalbereich) wird man fündig. Es sind insgesamt nicht sehr viele. Ein Teil davon traf sich unlängst in Davos. Eine Art selbst ernannte «Regierung».

Und wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke, fällt mir auf, wie eigenmächtig, das heisst weitab vom Volk, die amerikanische Regierung in das Geschehen eingreift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mehrheit der Amerikaner dem zustimmen würde, wenn sie nur könnte. Die Biden-Administration gibt den Ton an, das Volk hat zu schweigen.

Wie war das schon wieder mit den Königen und Kaisern? Ein Vorteil war: Man konnte sie nicht übersehen. Denken wir an ihre Krone, an ihre prunkvollen Paläste, an ihre Auftritte. Heute muss man sehr genau hinschauen, um im Nebel die neuen «Könige und Kaiser» auszumachen. An Machtfülle stehen sie den «Alten» gewiss nicht nach. Und wir, das Volk?

Daniel Wirz, Zug