Leserbrief «Das Zuger Gesundheitswesen hat ein Vertrauensproblem» «Cham kämpft um seine Klinik», Ausgabe vom 14. Dezember. 16.12.2022, 14.06 Uhr

Der Kanton Zug streicht der Andreas-Klinik die wichtige Grund- und Notfallversorgung. Dies gegen den Willen der Zuger Ärztegesellschaft, der «IG Wahlfreiheit», einer Petition mit mehr als 5000 Unterschriften usw. Das Zuger Gesundheitswesen hat ein Vertrauensproblem. Mittendrin: Regierungsrat Martin Pfister.

Wer derart provokativ auftritt, entfesselt natürlich Stürme. Und wer Wind säht, wird Sturm ernten. Immer mehr Zuger trauen dem Gesundheitschef immer weniger zu. Mir graut vor dieser Idee und der Aussicht darauf, dass der heute bereits massiv überlastete Notfall des Zuger Kantonsspitals eine medizinische Grundversorgung sicherstellen vermag. Die Bevölkerung wächst, wird älter, die Zuwanderung nimmt zu. Genauere Zahlen und Prognosen deuten auf weiteren Anstieg von Notfällen in Spitälern. Der fragwürdige Entscheid mag vielleicht Regierungsrat Pfister verlocken. Aber für Zug ist es ein grosses No-Go.

Meine grosse Sorge ist, dass unsere medizinische Grundversorgung noch mehr ausgelaugt wird. Ärzten und Pflegepersonal im Spital, die heute bereits am Limit arbeiten, wird dadurch eine Bleiplatte auf den Körper gelegt. Wer selber schon mal gezwungen gewesen ist, die Notfallstation am Zuger Kantonsspital aufzusuchen, dem ist nicht entgangen, dass diese räumlich und personell nicht nur an die Grenze gekommen ist, sondern diese bereits überschritten hat! Patienten werden im Gang notdürftig behandelt.

Es ist Pflicht für Pharmaunternehmen, bevor ein neues Medikament zugelassen wird, zu belegen, dass es dem Menschen keinen Schaden zugefügt. Diese Richtlinie müsste auch der Regierung auferlegt werden, bevor sie anderen Kliniken Leistungen entzieht. Es zeigt sich einmal mehr, wie nachteilig die zwei Hüte sind, welche den Kopf von Herrn Pfister bedecken. Einerseits Mehrheitsaktionär der profitorientierten Aktiengesellschaft Zuger Kantonsspital, andererseits Gesundheitsdirektor, als welcher er die Kosten, sprich die Umsätze der Aktiengesellschaft, gering halten sollte.

Vor 10 Jahren ist die Aufnahme der Andreas-Klinik Cham auf die Spitalliste mit der Vorgabe verknüpft worden, einen 24h-Stunden-Notfalldienst anzubieten. Nun, wo diese topfunktionierende Abteilung nötiger denn je wäre, soll diese wieder geschlossen werden!

Philippe Zihlmann, Zug