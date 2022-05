Leserbrief Die bestehende liberale Weltordnung ist nicht selbstverständlich Gedanken zu Putins Angriffskrieg und der Rolle der Ukraine 17.05.2022, 14.25 Uhr

Die Ukraine verteidigt tapfer ihr Land, es verteidigt ihre Demokratie, die Zukunft der nächsten Generationen und die rechtmässige Zukunft der Ukraine in einem freien und friedlichen Europa. Man kann in der Sache verschiedener Auffassung sein.

Aber es gibt Momente, wo man Entscheidungen treffen muss. Die ist besonders dann gefordert, wenn völkerrechtswidriges Verhalten eines Aggressors darauf abzielt, ein friedlich lebendes Volk grundlos zu überfallen und das Land sich anzueignen, um so in den Geschichtsbüchern verewigt zu werden. Gleichzeitig zeigt die gegenwärtige Krise, dass wir die bestehende liberale Weltordnung nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen.

Spielt es keine Rolle, wie dieser Angriffskrieg endet? Kriege enden mit einer Verhandlung. Man muss aber aus einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch kommen, und es geht jetzt darum, die Ukrainer in diese Position zu bringen. Deswegen wird die Ukraine zu Recht durch den Westen mit allen denkbaren Mitteln unterstützt, um diese nötige, starke Position zu erreichen. Da hat sich Putin verschätzt. Es macht mich wütend und darf nicht geduldet werden, dass nun der autoritärer Führer und Kriegsverbrecher Wladimir Putin uns und somit den Westen deswegen fast täglich mit einem Nuklearschlag droht, dies auch, weil unsere Lebensform in Sachen Menschenrechte und Demokratie ihm missfällt. Sein völkerrechtswidriges Aneignen von Ländern ist zu verurteilen.

Der Kreml-Tyrann und seine Oligarchen, die am russischen Volk vorbei Milliarden von Dollars gestohlen haben und mit 500-Millionen-Dollar-Privatjachten protzen, gehören angeklagt. Ein autoritäres System ist zwangsweise auch eine Kleptokratie. Ich bin dankbar, in einer Demokratie leben zu dürfen, die eine Form des politischen Lebens auf Basis der Gleichheit und Freiheit aller Bürger basiert. Das Vertrauen in Meinungsfreiheit, Selbstbestimmungsrecht, und frei leben zu dürfen, ist ein sehr hohes Gut. Ich möchte, dass meine Kinder, meine Geschwister, meine Freunde und Nachbarn auch zukünftig in so einer Welt friedlich leben dürfen und es weiter mitentwickeln dürfen.

Philippe J. Zihlmann, Zug