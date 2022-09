Leserbrief Die Flexibilisierung des Rentenalters ist der richtige Weg Zur eidgenössischen Vorlage vom 25. September 19.09.2022, 15.24 Uhr

Die Gleichstellungsfrage beherrscht die Diskussion um die kommende AHV-Abstimmung. Dies, obwohl in der AHV die Geschlechtergleichheit erreicht ist beziehungsweise mit der Angleichung des Rentenalters auf 65 erreicht wird. In den Hintergrund gedrängt werden wichtige Fortschritte der Reform wie die Flexibilisierung. Was ist damit gemeint? Mit der steigenden Lebenserwartung nehmen oft auch die Fähigkeit und der Wille zu, länger als bis 65 zu arbeiten. Ich weiss, dass das nicht für alle gilt, aber es braucht Angebote für solche, die das wollen.