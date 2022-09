Leserbrief Die Glaubwürdigkeit ist im Keller Zur Umsetzung der Konzernverantwortungs-Initiative 15.09.2022, 15.36 Uhr

In Deutschland spricht man von «merkeln» und «scholzen», womit die Ideen und Haltungen dieser Politiker in Verben transformiert werden. Olaf Scholz – «scholzen»: ausweichende und komplett sinnlose Antworten aneinanderreihen. Angela Merkel – «merkeln»: in wichtigen Angelegenheiten untätig bleiben. Nun ist es so, dass sich FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Jahr 2020 mächtig gegen die Konzernverantwortungs-Initiative (KVI) ins Zeug gelegt hat, für die einen zu wenig, für die anderen zu viel. Nehmen wir es ihr nicht weiter übel – es waren ja 50,7 Prozent, welche ein Ja für die KVI eingelegt haben, also die Mehrheit der Stimmenden.

Vollmundig liess sie verlauten, dass der Bundesrat sich für ein «international abgestimmtes» Gesetz einsetzen werde ebenso wie für «gleichlange Spiesse» für Konzerne in der Schweiz und der EU. Etliche Länder haben zwischenzeitlich Konzernverantwortungsgesetze in Kraft gesetzt und die EU hat einen Gesetzesentwurf erlassen.

Und der Bundesrat – tatenlos, allen voran die für das Dossier zuständige FDP-Bundesrätin, die ich in vielen Dossiers und ihren Haltungen schätze. Als Befürworter der KVI indes, zusammen mit vielen weiteren bürgerlichen Politikerinnen und Politiker, erwarten wir vom Bundesrat eine aktive Rolle, allen voran von Frau Keller-Sutter.

In der Parlamentsdebatte 2019 sagte sie noch: «Der Bundesrat verfolgt natürlich auch die Entwicklungen … in der Europäischen Union und ist bereit, nötigenfalls Massnahmen in diesem Bereich im Einklang mit internationalen Regulierungen zu prüfen.» Dafür wäre jetzt die Zeit gekommen, damit es nicht bald ein neues Wort im Polit-Lexikon braucht: «suttern» – trotz Versprechen nicht tätig werden.

Michael Felber, Kantonsrat Mitte, Stadt Zug