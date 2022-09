Leserbriefe Die letzten Lesermeinungen zu den Gesamterneuerungswahlen Zu den kantonalen Wahlen vom 2. Oktober 23.09.2022, 13.43 Uhr

Der momentane und zur Wiederwahl stehende Gemeindepräsident von Unterägeri wird meine Stimme nicht bekommen!

Die eingefädelte Wahl des momentanen Gemeindepräsidenten, der durch den vorzeitigen Rücktritt des ehemaligen Präsidenten entstanden ist, hat einen schalen Nachgeschmack hinterlassen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist sein Verhalten in gewissen Angelegenheiten, welche einer Lösung bedürfen, da fehlt es am Stärke-Zeigen, am Verständnis und am Verhalten, ja, man wendet alle Register einer Abwehrhaltung an, um meine Anliegen zu zerzausen. Meine Bemühungen, dass die ZVB-Benutzerinnen und -benutzer an der Haltestelle Zentrum in Richtung Oberägeri nicht der Unbill des Wetters ausgesetzt sind, werden ignoriert.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri

Über mehrere Legislaturen wurde das Dossier zur Parkplatzbewirtschaftung in Baar weitergereicht. Damit konnten sich die Gemeinderäte keine Lorbeeren verdienen und deshalb liessen sie bisher die Finger davon. Dann wurde der aktuelle SP-Gemeinderat Vorsteher Sicherheit/Wehrdienst und leitete die notwendigen Prozesse zur Modernisierung ein. Die zum Teil beleidigenden Leserbriefe hielt er aus. Erstens ist die ganze Parkplatzproblematik in Baar nun einen Schritt weiter, und zweitens weiss ich jetzt, welcher Gemeinderat auch unliebsame Themen anpackt. Einen Politiker mit solchem Rückgrat wähle ich wieder in den Gemeinderat.

Michael Rinderli, Baar

Als ehemaligem Gemeindepräsidenten liegt mir das Wohl unserer wunderbaren Gemeinde sehr am Herzen. Ich bin froh, stellen sich die bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl. Eine Kontinuität ist wichtig, um die laufenden Geschäfte weiterzutreiben. Nach vielen Jahren verlässt der aktuelle Bauchef Jost Arnold das Gremium. Mit viel Tatendrang und Umsetzungsstärke hat er die Gemeinde in den letzten Jahren massgeblich geformt.

Es gilt nun, eine geeignete Nachfolge für ihn zu finden. Ich empfehle ihnen, geschätzte Baarerinnen und Baarer, den FDP-Kandidaten zu wählen. Er bringt dank seinem Engagement in der RGPK bereits viel Wissen mit, wie der Gemeinderat funktioniert und verkörpert mit seiner Erfahrung als Major und seiner Expertise als Geschäftsleitungsmitglied einer Software-Firma den typischen Miliz-Politiker, welcher seine privaten Kompetenzen auch für die Gemeinde einsetzt.

Die kommenden Jahre werden womöglich anspruchsvoller als die Vergangenheit, umso mehr braucht es solche Köpfe, die Baar weiter voranbringen werden und team­fähig sind.

Andreas Hotz, alt Gemeindepräsident, Baar

Im Kanton Zug sind wir gerade daran, unsere Vertreterinnen und Vertreter in den wichtigen Entscheidungsgremien, wie Regierungsrat, Kantonsrat und die gemeindlichen Exekutiven zu wählen. Im Jahrbuch des Staatsarchivs des Kantons Zug war im Jahr 2020 ein Artikel über die Geschichte des Zuger Kantonsrats zu lesen. Unter anderem ist die Altersstruktur der Kantonsratsmitglieder aufgeführt. Seit 1848 hat sich das Durchschnittsalter fast nicht verändert und liegt zwischen 45 und 50 Jahre.

Im Moment sind die aktiven Kantonsrätinnen und -räte durchschnittlich 49 Jahre alt, was erstaunlicherweise genau dem Durchschnittsalter der erwachsenen Bevölkerung Zugs entspricht.

Häufig werden Forderungen nach einer grösseren Beteiligung der jüngeren Generationen laut. Die Meinung ist, dass das politische Etablissement die Bevölkerung nicht korrekt repräsentiert, und dies sei ein Problem für unsere Demokratie. Die Themen, die für junge Menschen wichtig sind, bekämen dadurch nicht die nötige Aufmerksamkeit.

Merkwürdig ist die Vorstellung, dass Menschen nur von Personen gleichen Alters, Geschlechts, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion wie sie selbst vertreten werden können, und dass politische Gremien aus einem absoluten Querschnitt der Bevölkerung bestehen müssen. Als wäre die Politik im Wesentlichen ein identitäts­bezogenes Projekt, von Eigeninteressen getrieben und nicht ein Streben basierend auf Werte und Visionen, um eine bessere und zukunftsweisende Gesellschaft aufzubauen.

Es ist an der Zeit, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass ältere Menschen keine jüngeren Menschen repräsentieren können und umgekehrt. Es gibt hervorragende Schulpolitiker im hohen Alter, so wie auch viele 25-Jährige, die sich für wohlverdiente Alterspflege einsetzen. Wichtig ist nur, dass unsere Volksvertreter die Anliegen und Werte der Bürgerinnen und Bürger korrekt vertreten, und dass sie ihre Ämter verantwortungsvoll und mit Respekt gegenüber ihren Wählern ausüben. Wenn Politikerinnen und Politiker, egal welches Alter, dies nicht tun, dann entsteht ein echtes demokratisches Problem.

Nehmen Sie an den Wahlen teil! Beauftragen Sie kompetente und verpflichtete Kandidatinnen und Kandidaten zum Wohl von uns allen!

Eva Maurenbrecher, Kantonsrätin FDP, Hünenberg