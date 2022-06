Leserbrief Die Neutralität als wichtiger Bestandteil der Schweizer Erfolgsformel «Die Schweiz sitzt am Tisch der Mächtigen», Ausgabe vom 10. Juni 20.06.2022, 15.48 Uhr

Mir wird bange, mit welcher Verblendung die Schweizer Politiker und Medienschaffenden die Wahl der Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat feiern. Denn eines ist klar, die Mehrheit unserer Politiker wird schon dafür schauen, dass der Bundesrat bei Entscheidungen nicht herumeiern wird. All diese «Woke-Politikerinnen und -Politiker» werden den Bundesrat auffordern, bei allem eine Position zu Gunsten einer Partei einzunehmen und damit die Neutralität aufzugeben. Dabei hat die Schweiz ihr Überleben und ihre wirtschaftliche Prosperität zu einem guten Teil der Neutralität zu verdanken.

Denken wir nur an den 30-jährigen Krieg. Ohne Neutralität hätte es einen Zusammenbruch der Eidgenossenschaft gegeben und dieSchweiz gebe es gar nicht. Oder denken wir an die jüngere Vergangenheit. Zum guten Glück hatten wir im Zweiten Weltkrieg eine Regierung, die sich nicht selbst profilieren wollte, sondern uns mit viel Weisheit und vorausschauend durch die Wirren hindurch gelotst hat. Und ja, man kann das Herumeiern nennen, aber jeder, der dies beklagt, sollte sich fragen, was denn die Alternative gewesen wäre. Die Antwort ist einfach: Krieg, Tote und eine Zerstörung der Infrastruktur.

Und dann sollte auch mal erwähnt werden, wie viel wir mit der Neutralität an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gewonnen haben. Die Schweiz war vor dem Zweiten Weltkrieg im besten Fall Durchschnitt, nachher sind wir zum erfolgreichsten Staat in Europa geworden. Wie viel uns die Neutralität gebracht hat, sieht man sehr gut an der Vermögensverwaltung. Die Schweiz wurdenur zur Nr. 1, weil die Kunden an die Neutralität glaubten, an den Schutz des Eigentums und an die Stabilität des Politsystems.

Und gerade bei der Vermögensverwaltung sieht man, wie schnell man eine Erfolgsgeschichte ruinieren kann. Die Führung hat inzwischen Hongkong übernommen und Singapur wird schnell folgen. Damit gehen aber auch Jobs und Steuereinnahmen in der Schweiz verloren, ohne dass die Welt auch nur ein bisschen besser geworden ist.

Was mir am meisten Sorge macht, ist die Tatsache, dass unsere sogenannten Mitte-Parteien dieses Runterschleifen der Schweizer Erfolgsgeschichte auch noch fordern und mitfeiern. Dabei benutzen die Herren Pfister von der Mitte und Burkhard von der FDP gerne das Wort «Zeitenwenden». Dabei ist dieses Aufspringen auf den «Woke-Culture-Zug» doch nichts anderes als eine Reaktion auf die Angst, einen Bundesrat bei den nächsten Wahlen zu verlieren. Und dafür ist ihnen scheinbar die Aufgabe von wichtigen Bausteinen der Schweizer Erfolgsformel egal.

Stefan Betschart, Cham