Leserbrief Die Zuger Erfolgsgeschichte weiterschreiben Abschiedsworte eines abtretenden Kantonsrats 02.12.2022, 14.56 Uhr

Unzählige politische Geschäfte, die Arbeit in verschiedenen kantonalen und kommunalen Kommissionen und natürlich das Politisieren in der SVP-Ortspartei in Oberägeri: Die letzten sechs Jahre waren intensiv und für mich als Mensch und als Politiker unheimlich lehrreich und inte­ressant. Nun aber ist es an der Zeit, für jüngere Volksvertreter Platz zu machen.