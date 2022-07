Leserbrief «Duschen ja, Baden nein genügt nicht» Leserbrief: «Weitsicht anstatt Träume und Schäume», Ausgabe vom 8. Juli 11.07.2022, 13.31 Uhr

Felix Zulaufs Replik auf Werner Gerbers «Feigheit vor dem Aggressor» ist ein totaler Aufsteller. Es tut gut zu sehen, dass es noch (leider wenige) Stimmen gibt, die die absolut verfahrene Situation in Sachen Energiepolitik in Europa/Schweiz richtig beleuchten. Leider findet die Mehrheit der Politiker in Bern immer noch, dass ein Näherrücken an die EU und sogar Beitritt erstrebenswert sei, trotz deren grösser werdenden Krisen und der schlechten Behandlung, die wir seit einiger Zeit erleben müssen. Hoffen wir, dass bis im Winter genügend Energie mobilisiert/eingekauft werden kann, damit der Strom nicht ausgeht. «Duschen: ja, Baden: nein» genügt nicht.