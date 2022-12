Leserbrief Ein Auftrag an den Gemeinderat für die Umfahrung Oberägeri Zu einer Motion betreffend Umfahrungstunnel Oberägeri. 23.12.2022, 13.34 Uhr

Wie attraktiv ein Dorfzentrum ist, hängt wesentlich von der Verkehrssituation ab. Schweizweit wurden in vielen Randgebieten Dörfer umfahren. Mit der realisierten Tangente wird Baar und der sich im Bau befindenden UCH werden Cham und Hünenberg umfahren. Tunnellösungen für die Stadt Zug und Unterägeri werden konkret, wofür vor mehr als 20 Jahren Einträge in den kantonalen Richtplan vorgenommen wurden.

Viele fragen sich: «Und was ist mit Oberägeri?» Die Hauptverkehrsachse verläuft in Oberägeri «kanalisiert» durch den engen Dorfkern. Die Topografie mit Berg und See erlauben keine Ausweichrouten. Eine echte Entlastung des Dorfes vom Verkehr kann wohl nur mit einem Umfahrungstunnel erfolgen. Ja, aber wieso machen wir denn nicht gleichzeitig mit der Umfahrung in Unterägeri auch eine Umfahrung von Oberägeri? Wie die politischen Prozesse zeigen, ist dies kurzfristig nicht realisierbar. Es gibt eben keine 20-jährige Vorlaufzeit und keinen Eintrag im kantonalen Richtplan. Mit der Annahme der FDP Motion «Umfahrungstunnel Oberägeri in den Richtplan» durch die Gemeindeversammlung ist dieser langfristige Prozess nun angestossen – im Bewusstsein, dass es nicht schnell gehen wird.

Die Bevölkerung in unserer Region wird zunehmen. Das Bedürfnis nach Mobilität wird nicht abnehmen. Naturgemäss gibt es unterschiedliche Meinungen zu Verkehr und Umfahrungen. Man kann argumentieren, dass auch bei weiterem Bevölkerungswachstum zukünftig die Anzahl der dannzumal umweltfreundlichen Autos und Lastwagen abnehmen wird; dass wir kaum Durchgangsverkehr haben; dass zukünftig das Mobilitätsbedürfnis nur mit ÖV und Langsamverkehr abgedeckt wird; dass das Dorf belebter und lebenswerter ist, wenn aller Verkehr durchgeführt wird. Vielleicht ist dem so. Im Zeithorizont von zwanzig und mehr Jahren ist die FDP jedoch nicht davon überzeugt.

Wollen wir für nächste Generationen den Dorfkern wirklich attraktiver gestalten, sollte der Gemeinderat neben anderen Massnahmen auch auf einen Richtplaneintrag für eine Umfahrung hinarbeiten. Bei solchen Projekten muss generationenübergreifend gedacht werden. Nun haben die Stimmenden dem Gemeinderat den Steilpass dazu gegeben. Die FDP bedankt sich für die Unterstützung zur Erheblicherklärung der Motion an der Gemeindeversammlung!

Reto Hürlimann, Peter Letter für die FDP Oberägeri