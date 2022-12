Leserbrief Ein falsches Zeichen «Stadt Zug, Steuerrabatt statt Steuersenkung», Ausgabe vom 7. Dezember 10.12.2022, 12.38 Uhr

Der GGR hat einen Steuerrabatt beschlossen. Gleichzeitig jedoch streicht er 600'000 Franken aus dem Budget für Betreuungsgutscheine (Subvention Fremdbetreuungskosten). Dies in Zeiten, in denen Fachkräftemangel herrscht und in einer Stadt, die bei Vereinbarkeit von Beruf und Familie im nationalen Vergleich happig hinterherhinkt. Die Begründung: Das Budget wurde nie ausgeschöpft, weil zu wenig Familien den Anspruch erfüllen.

Wäre es da nicht eher angebracht, die Einkommensgrenze anzuheben, damit mehr Familien profitieren? Das wäre wirksame Entlastung des Mittelstands. Denn ohne Subventionen zahlt eine Familie mit zwei Kindern für zwei bis drei Tage Betreuung in der Krippe 30'000 bis 40'000 Franken im Jahr. Und weil die Kinder wegen fehlender Plätze in der schulergänzenden Betreuung auch oft im Kindergarten noch in die Krippe gehen – zu vollem Tarif, obwohl sie erst ab Mittag betreut werden –, darf man den Betrag gerne mal sechs rechnen.

Natürlich geht die Anpassung nicht über den Budgetprozess, aber die Kürzung der Beiträge ist ein falsches Zeichen an Mittelstandsfamilien. Denn mit 2 Prozent Steuerrabatt gehen sie höchstens mal auswärts essen. Ob es auch für den Babysitter reicht, bezweifle ich. Geschweige denn für die steigenden Kosten. Wer vom Steuerrabatt profitiert, sind jene, für die all die Ausgabeposten gar kein Thema sind.

Amato Mengis, designiertes GGR- Mitglied SP, Zug