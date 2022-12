Leserbrief Ein Steuerrabatt ist überfällig «Steuerrabatt deutlich abgelehnt», Ausgabe vom 14. Dezember. 19.12.2022, 12.11 Uhr

In den letzten Jahren präsentierte der Gemeinderat Oberägeri regelmässig ein Budget mit einem Defizit. Im Finanz- und Ausgabenplan für die kommenden Jahre wird diese düstere Prognose der dauernden Ausgabenüberschüsse in Millionenhöhe pro Jahr zementiert. Aufgrund dieser Prognose ist es verständlich, dass die beiden Anträge für einen Steuerrabatt von drei Prozent und der Verzicht auf die WWZ-Konzessionsgebühren an der Gemeindeversammlung abgelehnt wurden.