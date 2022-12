Leserbrief Ein unverständlicher Entscheid «Andreas-Klinik verliert zentralen Auftrag», Ausgabe vom 9.Dezember 10.12.2022, 12.39 Uhr

Das Vorgehen der Gesundheitsdirektion und der Entscheid des Regierungsrats sind absolut enttäuschend. Der Regierungsrat trifft unverständliche Entscheidungen über die Köpfe der Bevölkerung hinweg. Eine Petition mit 5000 Unterschriften, die dem Staatssekretär übergeben wurde, ist anscheinend nicht relevant für unsere Regierung. Alle kritischen Fragen zur Spitalliste blieben von der Gesundheitsdirektion unbeantwortet.

Auch störend ist die Tatsache, dass die heutige Medienmitteilung nicht vorgängig an alle Mitglieder des Kantonsrats versandt wurde, wie das sonst Praxis ist. Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte erfahren somit diesen wichtigen Regierungsrats Entscheid über die Spitalliste aus den Medien. Sehr suspekt!

In der Medienmitteilung wird suggeriert, es handle sich bei den Änderungen lediglich um Lappalien. Aber der Leistungsauftrag für die Geburtshilfe ist auf zwei Jahre befristet, eine langfristige Lösung soll in einem separaten Projekt erarbeitet werden. Für die Andreas-Klinik ist das keine nachhaltige Lösung. Auch ist eine Notfallpraxis nicht dasselbe wie ein voll ausgebauter Spitalnotfall, der an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet ist, so wie das heute der Fall ist. Ob eine Notfallpraxis im Sinne einer Permanence in der Andreas-Klinik überhaupt patientengerecht wäre, scheint fraglich.

Problematisch an der Spitalliste 2023 ist, dass die Grund- und Notfallversorgung in einem Spital konzentriert werden soll. Damit wird den Zugerinnen und Zugern faktisch die Wahlfreiheit entzogen, in welchem Spital sie sich behandeln lassen möchten. Mir sind keine Fakten bekannt, die darlegen würden, dass dieser Entscheid die Versorgungsqualität verbessert oder die Gesundheitskosten senkt.

Im Gegenteil: Wenn man bedenkt, dass der Bedarf an Gesundheitsleistungen in unserem Kanton in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Veränderungen steigen wird, erscheint es mir unsinnig, in der Grund- und Notfallversorgung abzubauen. Insbesondere, wenn bei einem seit langem im Kanton und im Ennetsee verankerten Spital Leistungen abgebaut werden sollen.

Brigitte Wenzin Widmer, Kantonsrätin SVP, Cham