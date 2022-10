Leserbrief Ein vermeidbares Desaster Zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg 03.10.2022, 15.11 Uhr

«Wenn’s keiner sagt, sag ich’s.» (Milosz Matuschek) Wir werden von Irren regiert. In schierer Verblendung führen uns ein paar machtbesessene Politiker an den Rand des Abgrunds, der da heisst: Dritter Weltkrieg. Mir graut einfach, wenn ich diesem brandgefährlichen Treiben zuschaue. Und Tag für Tag giessen – in erster Linie die USA und Deutschland (Baerbock: «Unsere Waffen helfen Leben retten.») und schliesslich auch noch unser Bundespräsident anlässlich der UNO-Vollversammlung) tonnenweise Öl ins Feuer. Und die meisten Medien klatschen untertänigst Beifall. Das Schlimmste an diesem Desaster: Man hätte es vermeiden können. Die USA und ihr Sprachrohr, die Nato, haben es über die Jahre versäumt, Russlands minimalster Forderung nach dem Verzicht auf die Eingliederung der Ukraine in die Nato, zuzustimmen. Danach hätte man sich in gegenseitigem Respekt an einen Tisch setzen und sich möglichst unvoreingenommen über die Sicherheitsarchitektur Europas aussprechen können. Dem widersetzt sich der Westen unter dem amerikanischen Diktat und dies seit Jahrzehnten. Die Rechnung dafür haben wir nun vorliegen. Der atomare Abgrund tut sich dieser Tage vor unser aller Augen auf. Diese brandgefährliche Eskalation wurde von Seiten des Westens geschürt. Russland, als Repräsentant des Bösen schlechthin, muss zerstört werden.

Denn, was die USA fürchten – wie der Teufel das Weihwasser – ist der Umstand, dass Russland und Deutschland eines Tages zusammenfinden und damit die geopolitische Vormachtstellung der USA in Frage stellen könnten. Mein Vertrauen in die, welche jetzt besonnen und geistesgegenwärtig einschreiten müssten, ist am Ende. Mir ist bange und ich denke an unsere Kinder, die auch ein Anrecht darauf haben, ihr Leben in einer einigermassen intakten Welt zu leben.

Daniel Wirz, Zug