Leserbrief Eine grosse Chance verpasst «Gesetz schafft es nach Umweg ins Ziel», Ausgabe vom 27. Januar 30.01.2023, 15.43 Uhr

Die vorgesehene und vom Kantonsrat beschlossene Teilrevision des Energiegesetzes des Kantons Zug ist insbesondere bezüglich des minimal erforderlichen Anteils an erneuerbaren Energien beim Heizungsersatz mehrheitlich zu begrüssen. Der Geltungsbereich für die Pflicht zur Eigenstromproduktion ging der Alternativen – die Grünen Zug (ALG) jedoch zu wenig weit. Deshalb hat unsere Fraktion an der Kantonsratsdebatte beantragt, die Eigenstromproduktion auf wesentliche Dachsanierungen auszuweiten. Mich erstaunt es, dass die Mehrheit des Kantonsrats an seiner Sitzung vom 26. Januar weder eine Pflicht zur Stromerzeugung bei wesentlichen Dachsanierungen einführen will, noch unsere Motion für eine Zuger Solaroffensive als behandlungswürdig erachtet. Dabei ist zu bedenken, dass unser Strombedarf kaum abnehmen wird. Zudem sind wir auf eine möglichst vom Ausland unabhängige Stromversorgung angewiesen. Dies erreichen wir, indem prioritär das Potenzial bei bestehenden und neuen Bauten inklusive Dächer ausgenutzt wird. Leider blieb auch das Beispiel aus unserem Nachbarkanton Luzern ungehört. Dort ist in der derzeit laufenden Vernehmlassung zur Teilrevision des Energiegesetzes genau die von der ALG verlangte Erweiterung des Geltungsbereichs zur Stromerzeugung vorgesehen. Irgendwann muss sich der Kanton Zug von seiner bequemen, zurückhaltenden Position in der Klima- und Energiepolitik verabschieden und auch einmal eine Vorreiter-Rolle übernehmen. Wenn nicht der finanzstarke Kanton Zug, wer denn sonst? Die tendenziell grosse Abschöpfung aus dem Immobilienmarkt im Kanton Zug muss auch einen Beitrag zu einer fortschrittlicheren Energiewende zwingend zulassen.