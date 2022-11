Leserbrief Eine Lesermeinung zur Energiepolitik Zur drohenden Strommangellage 28.11.2022, 14.32 Uhr

«Jede Kilowattstunde zählt, kaufen Sie ein E-Auto»: Widersprüchlicher ging es in den letzten Monaten kaum mehr. Nun hat der Bundesrat ein Verordnungspaket für den Fall einer Strommangellage in die Vernehmlassung gegeben. Geplant ist ein Bündel von massivsten Staatseingriffen, das den Handlungsspielraum von Wirtschaft und Privaten erheblich einschränkt.

Im Extremfall wird uns vorgeschrieben, wie wir die Waschmaschine einzustellen haben, die gute Stube heizen oder den Lift und das Bügeleisen benützen dürfen. Marktwirtschaft, Preismechanismen und Selbstverantwortung werden total ausgehebelt. Begründet wird dies fälschlicherweise mit dem Ukraine-Krieg und dessen Folgen sowie neuestens mit möglichen tiefen Wasserständen in den Stauseen.

Völlig ausgeklammert wird in den Verlautbarungen die Tatsache, dass es sich dabei um Reparaturarbeiten an einer immer fragwürdiger werdenden Grundstrategie handelt. Bundesrat und Parlament haben dem Stimmvolk 2017 eine Energievorlage schmackhaft gemacht, die von Anfang an einer Irreführung der Öffentlichkeit gleichkam.

Heute stellen wir denn auch fest, dass praktisch kein einziges Ziel erreicht werden konnte und kann. Eigentlich ist das auch nicht erstaunlich. Man lese nur einmal, was damals zuvorderst in den bundesrätlichen Erläuterungen stand: «Die Energiemärkte sind wegen tiefer Energiepreise weltweit im Umbruch. Ausgelöst wurde der Preiszerfall einerseits durch die sinkende Nachfrage, andererseits durch das Überangebot an Strom.»

Das war die politische Grundlage für die Abschaltung eines Kernkraftwerks, die Förderung von stromverbrauchenden Wärmepumpen, die massive Subventionierung von strombetriebenen Fahrzeugen, ein faktisches Technologieverbot und vieles andere mehr. Dass der Bau von Anlagen für erneuerbare Energien sehr viel mehr Zeit als geplant in Anspruch nehmen würde, war schon 2017 sonnenklar.

Statt kritisch, ergebnisoffen und nicht mit Mainstream-Denkverboten belastet eine offensichtlich untaugliche Energiestrategie zu hinterfragen, befasst sich unser Bundesrat leider nur mit Pflästerlimassnahmen, die eher in das Repertoire eines Entwicklungslandes passen. Es ist nur noch peinlich.

Ulrich Bollmann, Zug