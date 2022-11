Leserbrief Eine Missachtung des Volkswillens? Zur «Angst vor einer bevor- stehenden Energiekrise in den Wintermonaten» 13.11.2022, 17.13 Uhr

In Sachen Demokratie: 2002 lehnte das Schweizervolk den bundesrätlichen Vorstoss zur Privatisierung des Strommarkts klar ab. 2007 stimmten National- und Ständerat (unsere Volksvertreter), in Missachtung des Volkswillens, dem gleichen Vorhaben zu.

So funktioniert Fassadendemokratie. Die Rechnung für den verfehlten Beschluss zahlt nunmehr das Volk, der sogenannte Souverän. Die steigenden Energiepreise sind nämlich selbst verschuldet. Der Krieg in der Ukraine, der gerne als Ursache herbeigeredet wird, hat damit nur am Rande etwas zu tun.

Das Ärgerliche an dieser bedauerlichen Entwicklung: Läuft alles rund im Bereich Energieerzeugung, streichen die privaten Unternehmen immense Gewinne ein, gibt es Probleme wie etwa bei der Axpo, muss der Staat mit unserem Steuergeld die angeschlagenen Unternehmen retten.

Daniel Wirz, Zug