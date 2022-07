Leserbrief Eine Tagesstätte im geplanten Alterszentrum fehlt Leserinnenmeinungen zum geplanten Bau in Rotkreuz 12.07.2022, 14.52 Uhr

Vor kurzem bekam die Rischer Bevölkerung die Gelegenheit, die aktuellen Pläne zum neuen Pflegezentrum im Dorfmatt in Form von Marktständen zu studieren. Vertretenden der Griag (Gemeinde Risch Immobilien AG) zusammen mit der Stiftung des Alterszentrums Dreilinden sowie den verantwortlichen Gemeinderäten konnten Fragen gestellt werden, die auch gerne beantwortet wurden. Leider wurde diese Infoveranstaltung mager besucht, wenn man bedenkt, welches Grossprojekt im Dorfzentrum entstehen wird.

Die Anwesenden mussten dabei erfahren, dass im neuen Pflegeheim leider keine Plätze oder Zimmer für eine Tagesstätte geplant sind. Das ist sehr bedauernswert. Eine Tagesstätte bietet grosse Entlastung und Unterstützung für pflegende und betreuende Angehörige. Ein solches gibt es in Baar und dies sei ausreichend, auch für Rischer Seniorinnen und Senioren, meinten die politisch Verantwortlichen. Sie finden es zumutbar, dass die betroffenen Angehörigen die beeinträchtigten Personen an mehreren Tagen pro Woche morgens und abends nach Baar fahren oder fahren lassen müssen.

Bei einem solchen Grossprojekt für «Leben im Alter» sollte es doch möglich sein, eine Tagesstätte in Rotkreuz mit kurzen Anfahrtswegen für den Ennetsee einzurichten. Menschen mit körperlichen Einschränkungen und ihre Betreuenden würden diese Dienstleistung sehr entlasten und hoch zu schätzen wissen.

Ein weiteres Mal hat eine Info-Veranstaltung der Gemeinde Risch/Rotkreuz zum Bau des Alterszentrums und «Leben im Alter» stattgefunden. Und wieder war das Interesse der Bevölkerung spärlich. Einiges an diesem Bauvorhaben scheint mir durchaus geglückt, anderes lässt zu wünschen übrig.

So wird auf die Einrichtung einer Tagesstätte verzichtet. Auf meine Frage, warum dem so sei, erhielt ich die Antwort, dass dafür in unserer Gemeinde kein Bedarf bestehe. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren durchschnittlich 60 Tage in der Tagesstätte in Baar eingekauft. Da lohne es sich nicht, eigens eine solche Einrichtung zu führen. Eine billige Antwort!

Dazu ein Beispiel: Ein Ehepaar, die Frau 82-jährig, dem Alter entsprechend in guter gesundheitlicher Verfassung, ohne Fahrausweis. Der Mann, 88-jährig, dement. Sie leistet mit etwas Unterstützung der Spitex sämtliche Pflege- und Betreuungsarbeit. Gerne würde die Frau zwei Tage die Woche am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, Kinder und Enkelkinder besuchen et cetera. Nur, wer betreut dann ihren Mann?

Die Reise nach Baar ist immer ein Glücksfall. Das Tixi-Taxi wird bestellt. Oft schafft sie es nicht, den Patienten pünktlich bereit zu halten, weil’s eben wieder überall klemmt und der Mann sich nicht bewegen will, während der Tixi-Chauffeur ungeduldig vom einen auf den andern Fuss tritt, weil er bereits anderswo erwartet wird.

Wieder einmal nichts gewesen mit Tagesstätte für den Mann und einer Verschnaufpause für die Frau. Unverrichteter Dinge fährt das Taxi weg. Eine halbe Stunde später wäre ihr Mann dann bereit gewesen für den Ausflug nach Baar, aber eben ...

Diese Frau, und sie ist wahrlich nicht die einzige, wünscht sich eine Tagesstätte in Rotkreuz. Sie hätte ihren Mann ohne grösseren Aufwand im Rollstuhl ins neue Alterszentrum stossen können. Hätte können wenn ... Die Tagesstätte Baar ist für solche und ähnliche Fälle keine Option, ein Tagesplatz in Rotkreuz jedoch allemal.

Wieder einmal wird gespart bei den Schwächsten der Gesellschaft: Bei der pflegenden Ehefrau, die aus Liebe und Verantwortung die Pflege des Gatten übernimmt und der Allgemeinheit nicht zur Last fallen will. Und beim dementen Patienten, welcher sich nicht mehr wehren kann für einen Tagesplatz in seiner Gemeinde.

