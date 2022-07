Leserbrief Eine Triage wäre sinnvoll «Landeten intakte Panels im Abfall?», Ausgabe vom 15. Juli 20.07.2022, 14.03 Uhr

Ich bin tief berührt über die Zerstörung der Solarpanels. Hagel schlägt sehr punktuell zu, es können gar nicht alle kaputt gewesen sein, weil genau aus diesem Grund Panels als einzelne Rahmen produziert werden. Die Herstellung frisst sehr viel Energie, deshalb wäre eine Triage vor Ort sinnvoll gewesen. Ich persönlich hätte solche Mehrkosten gerne in Kauf genommen der Umwelt zuliebe. Dafür fehlt meist der Wille und Verstand. Ich kann mir vorstellen, dass die Panels extra zerschmettert wurden, damit sie keine Stromschläge verursachen können. Sie sind bei weitem keine Gefahr wie Akkus, die heftig explodieren können. Wäre ich nicht zu alt, würde ich eine solche Reparaturstelle aufbauen.

Genauso stupid werden fahrtüchtige Velos in Steinhausen in die Mulde geworfen. Es wird sogar per Inserat nach Velos gesucht, um kurz darauf die besten zu verkaufen und die anderen hier zu entsorgen. Es gibt sogar Fälle, wo das Velo in die Mulde geworfen wird und dann bei der Versicherung gemeldet. Ich bin völlig resigniert, wie ein Gemeinderat dagegen ist, dass beim Ökihof nicht mehr jeder selbst die Velos einwerfen darf anstelle einer Triage. Wir haben doch sogar im Kanton Zug eine Annahmestelle «Velafrika». Da werden Velos in Einzelteile zerlegt für Afrika.

Wenn doch die Zeitung weniger Platz für narzisstischen Fussball verschwenden würde, um regelmässig auf solche Stellen aufmerksam zu machen würde ich weniger depressiv.

Tony Stocklin, Steinhausen