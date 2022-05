Leserbrief Einfacher Zentrumstunnel ist eine Mogelpackung «Diese Themen interessieren Stadtzuger am meisten», Ausgabe vom 28. April 18.05.2022, 12.55 Uhr

Zurzeit liegt die Richtplanänderung «einfacher Zentrumstunnel» auf. Der Name war ein kluger Schachzug: Einfach = kaum Eingriffe, löst alle Probleme und Kosten sind vernachlässigbar. Schaut man sich aber die Unterlagen etwas genauer an, macht das stutzig.

Grundlagen zur Wirksamkeit fehlen. Verschwindet der Verkehr von der Ägeristrasse plötzlich? Was ist mit dem Ziel- und Quellverkehr? Es ist nicht belegt, wieso der Tunnel die Mobilitätsprobleme löst, da er nur einseitig aufs Auto ausgerichtet ist und nicht auf den SBB-Ausbau 2035 abgestimmt ist.

Schönfärberei! Die Tunnelportale bedeuten grosse Eingriffe. Unerklärbar ist, wieso eine 2015 durchgefallene Variante plötzlich die Beste ist. Verkehrsfrei ist ein Trugschluss, weiterhin werden Busse und Autos im Zentrum fahren. Das erheblich verbreiterte Gubelloch wird zur riesigen Verkehrsmaschine mit 4(!)-mal mehr Verkehr als heute – direkt beim Bahnhof. Zug West, Zug Nord und Oberwil werden zweigeteilt. Die Zentrumsbezeichnung ist geschichtlich bedingt. Die zukünftige Entwicklung wird nicht berücksichtigt. Grosse Teile der Stadt Zug mit viel Entwicklungspotenzial werden durch viel mehr Verkehr belastet. Für die Verlagerung des Verkehrs wurde kaum etwas unternommen. Alternativen? Fehlanzeige! Zukunftsweisende Ansätze fehlen gänzlich.

Sieben Jahre nach der Ablehnung wird der Stadttunnel von einigen Politikerinnen und Politikern gepusht, obwohl sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben. Bei anderen Planungen ist das rechtlich ein No-Go. Wieso nicht hier? Obwohl «einfach», ist er nicht viel günstiger als der abgelehnte Tunnel. Ist die Umlegung des neuen Circulago etc. enthalten? Interessant ist die Wirtschaftlichkeit: 0! Das Geld könnte besser investiert werden, z.B. in zeitgemässe Bildung, damit sich Ausserkantonale nicht mehr über die Zustände an unseren Schulen wundern müssen.

Esther Ambühl, Zug