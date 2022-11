Leserbrief Entwicklung des Gebiets Kirschloh: Ein städtebaulicher Diskurs wäre nötig gewesen «Mietwohnungen sollen den Güterbahnhof ersetzen», Ausgabe vom 8. Oktober 28.11.2022, 14.31 Uhr

Mitten in Zugs Zentrum, wo heute der Ökihof steht, also gegenüber dem hochzuverdichtenden Landis&Gyr-Areal und neben dem Hochhauskorridor Baarerstrasse, hat die Grundbesitzerin SBB letztes Jahr einen fast vorbildlichen, zweistufigen Generalplanerwettbewerb (mit zwei Zuger Teams) durchgeführt und im Januar dieses Jahres entschieden. Der Jurybericht vom März verkündete eine Ausstellung für das Frühjahr.

Dass diese schlussendlich erst ein halbes Jahr später statt fand, irritiert. Sowohl der Zeitpunkt der Ausstellung (zu Beginn der Herbstferien und somit den ersten Ferien nach den Wahlen), die Dauer von nur drei Tagen und die Kurzfristigkeit der Ankündigung (am Vortag) legen den Schluss nahe, dass hier keine Information der Öffentlichkeit beabsichtigt war. Hier wäre kommunikativ mehr möglich gewesen.

Wer sich spontan die Zeit nehmen konnte, fand an der Ausstellung Projekte, die sich der beabsichtigten und in der Umgebung teilweise bereits realisierten Verdichtung der Stadt Zug verweigern. So sieht man in der Modelldarstellung eine Kette von Stadtvillen, die sich an den Bestandsbauten orientiert und gegen den Bahnhof schon fast kleinteilig wird.

Warum die SBB gemäss der Regelbauweise plant und nicht mittels eines Bebauungsplanes, der eine dichtere und prägnantere Bebauung zugelassen hätte, ist an diesem dafür hervorragend geeigneten und erschlossenen Ort ebenso wenig nachvollziehbar wie die Nichtdurchsetzung der Zielvorgaben von Kanton und Stadtrat.Während der Kanton hier ein Verdichtungsgebiet II sieht, verlangt das Zuger Stadtraumkonzept hier eine «angemessene bauliche Dichte...als Basis einer nachhaltigen Stadtentwicklung».

Um diese «Angemessenheit» zu bestimmen, hätte es vorgängig zwingend einen städtebaulichen Diskurs mit öffentlicher Mitwirkung gebraucht. Hier wäre städtebaulich mehr möglich gewesen.

Stefan Beck, im Namen des Vorstands des Bauforums Zug