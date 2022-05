Leserbrief Es gibt Masslosigkeiten ganz anderer Kategorien Leserbrief: «Ein Zeichen für Zuger Dekadenz», Ausgabe vom 24. Mai 30.05.2022, 13.37 Uhr

13 Millionen Franken für das neue Strandbad der Stadt Zug sind viel Geld. Da ist es legitim, wenn Alice Roschi und Gregor R. Bruhin die Frage nach dem Mass aufwerfen. Leicht bemüht wirkt es hingegen, wenn sie dieses Strandbad als Sinnbild für Zuger Masslosigkeit und Menetekel eines kollektiven Niedergangs auslegen wollen.

Leicht bemüht deshalb, weil wir in Zug Masslosigkeiten von ganz anderer Kategorie vorzuweisen haben. War es etwa ein Zeichen von Mass, dass der Bau eines Stadttunnels für über 900 Millionen Franken empfohlen wurde? Wie viel Mass lässt sich in der aufgewärmten Forderung nach einem Verkehrsverlagerungstunnel erblicken, der immer noch 600 Millionen Franken kosten soll und weiterhin nicht überzeugen kann? Ist es massvoll, provisorische Schulbauten so lange stehen zu lassen, bis sie reif für den Denkmalschutz sind? Auf welches Mass dürfen wir in Sachen Mieten in unserer stark wachsenden Stadt noch hoffen, wenn diesbezüglich seit langem jegliches verloren gegangen ist? Wer eine Entwicklung umreisst, die vom Badi-Bau zur breiten Verelendung führt, überspannt den Bogen. Denn masslos ist die Stadt Zug nicht beim Ausgeben, sondern in ihrer Zurückhaltung mit Investitionen. Während die Eigenkapitalquote 84 Prozent beträgt (und das geltende 50-Prozent-Ziel komplett verfehlt), müssen die Menschen mangels bezahlbaren Wohnraums in andere Kantone ziehen, mit den Folgen einer autozentrierten Verkehrspolitik zurechtkommen oder ihre Kinder in Containern zur Schule gehen sehen. Mit Verlaub: Was unsere Stadt sein wird, hängt nicht vom Bau eines einzelnen Strandbads ab. Es hängt davon ab, ob wir bei wirklich wichtigen Problemen endlich Lösungen mit mehr Mass wagen.

Andrej Markovic, Zug