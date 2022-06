Leserbrief Es kann sehr gefährlich sein, wenn nur ein Spital die Grundversorgung anbietet «Andreas-Klinik kämpft um ihre Existenz», Ausgabe vom 23. Juni 30.06.2022, 16.16 Uhr

Der Titel könnte auch lauten: «Im Ennetsee ist man sehr besorgt um die medizinische Grundversorgung.» Hat nicht die jüngst durchlebte Pandemie – und es wird nicht die letzte gewesen sein – uns exemplarisch gezeigt, wie wichtig gut funktionierende Gesundheitseinrichtungen sind? Dass gerade die medizinische Grundversorgung nicht auf kurzfristiger, vermeintlich positiver Kostenrechnung basieren darf? Dass es sehr gefährlich sein kann, wenn keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind, wenn nur ein Spital die Grundversorgung anbieten kann? So konnte während der Pandemie, dank der guten Zusammenarbeit mit der Andreas Klinik, im Kantonsspital Schlimmeres verhindert werden.

Der Kanton Zug, und insbesondere der gesamte Ennetsee weisen seit Jahren ein enormes Bevölkerungswachstum aus. Und es sieht nicht so aus, dass mit einer Trendwende gerechnet werden muss. Zum Beispiel entsteht in Cham ein neues Quartier mit über 1000 Wohnungen, Risch-Rotkreuz entwickelt sich wie keine andere Gemeinde im Kanton (plus 60 Prozent in den letzten 20 Jahren). Auch das Angebot an Arbeitsplätzen im Ennetsee kennt nur eine Richtung: starkes Wachstum.

Man fragt sich, auf welchen Grundlagen die Regierung vorschlägt, das vorhandene, gut funktionierende medizinische Angebot im westlichen Kantonsteil – in der Grundversorgung notabene – einzuschränken, ja zu gefährden.

Funktioniert die Spitalplanung wie die Schulraumplanung? Kantone und Gemeinden bewilligen Bebauungspläne und Gebäude, diese werden umgesetzt, Wohnungen werden gebaut, Menschen ziehen ein aber die entsprechende Infrastruktur ist nur teilweise vorhanden. Bei der Schulraumplanung helfen sich die in Verzug geratenen Gemeinden mit Container-Provisorien.

Der Spitalbau ist wesentlich anspruchsvoller. Neben der Komplexität der Gebäudeorganisation und der Spitaltechnik, gilt es auch das entsprechende Fachpersonal aufzubauen. Provisorien sind keine valable Option. Und dann wäre noch das Argument: «Konkurrenz belebt den Markt.» Qualität und Kosten bleiben kompetitiver, wenn Monopolstellungen vermieden werden.

Es ist zu hoffen, dass sich die Politikerinnen und Politiker zu dieser Grundsatzfrage konkret bekennen, damit die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger noch vor den Wahlen erfahren, wohin die Reise geht.

Heute entnehme ich einem Interview mit einem Zuger Regierungsrat folgendes Zitat: «Das Ziel ist es, die Qualität des Kantons Zug als herausragender Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten.» Dazu fällt mit ein: Just do it!

Felix Koch, Cham