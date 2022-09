Leserbrief Es verdampft eine Menge Wasser «Uigurische Zwangsarbeit auf Schweizer Dächern?», Ausgabe vom 5. September 06.09.2022, 12.56 Uhr

Das ist eine Schlagzeile, die zum Handeln anregen sollte, ändern wird sich sicher nichts. Nur Sparen kann den Notstand verhindern. Windräder sind keine Alternative, das hat Herr Dietiker vor Wochen deutlich aufgezeigt. Er hat nicht mal erwähnt, dass für die Rotorblätter pro Windrad 150 Balsabäume geopfert werden müssen (Urwald roden). Kennen Sie Kandidaten, die nächstens gewählt werden wollen, die nur mit Handgepäck reisen oder gar verzichten? Warum werden Umweltdemonstranten gebüsst, während jene Menschen, die am Gotthard stauen, nicht mit 1000 Franken Busse belegt werden, wo sie doch bewusst den Kollaps verursachen.

Warum werden Töfflis nicht längst verboten, da sie das 400-fache Gift ausstossen im Vergleich zu Katalysatorautos? E-Autos sind nicht die Lösung, sondern E-Bikes. Warum werden Schneekanonen nicht verboten, weil die Hälfte Wasser gleich in der Luft verdampft? Es fehlt nachher Wasser für die Stauseen und für die Landwirtschaft. Dank Atomwerken verdampft nochmals eine Menge Wasser, und so hat es schliesslich zu wenig für die Rheinschifffahrt. Holz wird knapp, dennoch wird nicht Hanf für die Produktion verwendet, der so nur einen Bruchteil Ressourcen benötigt?

Warum haben die Spitzensportler kein Ehrgefühl, die Zeitungen zu bitten, endlich auf Fotos zu verzichten, da wäre schon 30 Prozent Papier, sprich Energie, gespart)? Warum werden die EVZ-Spieler nicht beteiligt bei der folgenden Strassenreinigung? Bei den vielen Turnern am Wochenende gab es nicht solche Sauerei.

Tony Stocklin, Steinhausen