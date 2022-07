Leserbriefe Frauen haben ein Recht auf Abtreibung «Sprachrohr der Abtreibungsgegner», Ausgabe vom 28. Juni Michel Ebinger, Rotkreuz 04.07.2022, 16.18 Uhr

Ein wenig verstehe ich die modernen Frauenrechtlerinnen schon, sie kennen es halt nicht anders und kämpfen auf völlig belanglosen Nebenschauplätzen wie gendergerechte Sprache oder gleicher Lohn. Ich empfehle ihnen, «Das andere Geschlecht» von Simone de Beauvoir zu lesen oder den Briefwechsel zwischen Iris und Peter von Roten und dann mal kurz innezuhalten und zu merken, was alles schon erreicht wurde. Das Leben heutiger Frauen ist ganz anders als das der Frauen in den 1950er-Jahren, was der Bestseller «Eine Frage der Chemie» von Bonnie Garmus auf sehr humorvolle Weise zeigt.

Aber wenn selbst Frauenrechtlerinnen davon ausgehen, dass Geld und Konsum die einzigen gesellschaftsrelevanten Werte sind, dann verirrt man sich gezwungenermassen auf den falschen Schlachtfeldern. Ich will jetzt nicht den politischen (mit Recht hat dieses Urteil nichts zu tun) Abtreibungsentscheid der Amerikaner analysieren, aber ich bitte die Frauen, nun mit allen erlaubten Mitteln zu verhindern, dass diese Unmenschlichkeit auch hier Fuss fasst.

Wir haben im Rahmen der Coronapolitik alle Werte über Bord geworfen, um der Gottheit Gesundheit zu huldigen. Wenn die SVP aus völlig populistischen Gründen nun wieder Frauen der unteren Schicht aufs massivste gefährden will, dann stehe ich nun vor dem Dilemma, dass nun auch die letzte verbliebene Partei für mich nicht mehr wählbar ist. Ich erwarte nun von den Frauenrechtlerinnen, dass sie auf die Strasse gehen und sich wehren. Wenn nicht, dann werden die Frauen in 20 Jahren wieder, wie in den 1950er-Jahren, wie Luft behandelt und nicht ernst genommen!

Da liegt aktuell Euer Wirkungsfeld und nicht beim Lohn und der Sprache. Um es auch noch zu betonen: Der Abtreibungsentscheid ist einzig Sache der Frau, weder Erzeuger noch Kirche oder Politik geht das was an, oder trägt Ihr die Last der Erziehung, vor allem der Alleinerziehung? Und bitte kommt jetzt nicht damit, dass sie hätte halt aufpassen müssen. Denn dann verratet Ihr euch als überheblich und unchristlich, denn dann richtet Ihr.

