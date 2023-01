Leserbrief Für den Prämien- und Steuerzahler Zum Leserbrief «Wen vertritt Peter Hegglin» von SP-Politiker Andrej Markovic, Ausgabe vom 21. Dezember 04.01.2023, 14.06 Uhr

Der Bundesrat hat die AHV-Minimalrenten per 2023 um 30 Franken angehoben. Er ging von einer Teuerung von 3 Prozent und einer Lohnerhöhung von 2 Prozent aus. Dies ergibt gemäss dem rechtlich verankerten Mischindex einen Wert von 2,5 Prozent.

Mit einer Motion verlangte das Parlament in der letzten Session aber den vollen Teuerungsausgleich, somit fehlen 0,5 Prozent. Um diese Motion umzusetzen, muss neues und dringliches Bundesrecht geschaffen werden, das voraussichtlich erst nach Mitte 2023 in Kraft treten könnte. Rückwirkend auf den 1. Januar müsste die fehlende Differenz ausbezahlt werden. Das heisst, eine zusätzliche Erhöhung von 5 Franken für Minimal- und 10 Franken für Maximalrenten. Diese geringen Frankenbeträge werden nur an Personen mit einer vollständigen Rentenskala ausgerichtet. Es werden aber rund eine Million Renten ins Ausland ausbezahlt, die meist Teilrenten sind und zur Auszahlung von Kleinstbeträgen – sogar in Rappenhöhe führen. Meines Erachtens sollten sozialpolitische Massnahmen wirksam sein, diese ist es bestimmt nicht, sondern verkompliziert nur das System. Aus diesen Gründen habe ich mich bei der Motion der Stimme enthalten. Wenn die Teuerungsentwicklung im Verlauf des Jahres 2023 wieder ansteigt, soll sie gemäss geltenden Regelungen wieder durch den Bundesrat ausgeglichen werden.

Zur Prämienverbilligung: Mit einer Motion sollte mit einem dringlichen, auf ein Jahr befristeten Bundesbeschluss der Beitrag des Bundes an die individuelle Prämienverbilligung für 2023 um 30 Prozent erhöht werden. Der zusätzliche Betrag soll dabei an die Kantone ausgerichtet werden. Aktuell verbilligen die Kantone die Prämien der Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Sie bestimmen selbst, welchen Versicherten sie die Prämien wie stark verbilligen. Sie haben dabei ihre Systeme unterschiedlich ausgestaltet. Der Bund bezahlt ihnen dafür einen Beitrag, der 7,5 Prozent der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung entspricht. Wenn die Kosten und damit die Prämien steigen, leistet der Bund einen höheren Betrag an die Kantone. Eine zusätzliche Erhöhung um 30 Prozent würde den Bund etwa 1 Milliarde kosten. Fraglich ist, ob dieses Geld beim Prämienzahler überhaupt ankommen würde.

Technisch wäre diese Motion fast nicht realisierbar, da in den Kantonen verschiedene Probleme bei der Umsetzung bestehen. Etwa müssten die bereits laufenden, ordentlichen Prozesse angepasst werden. Eine einmalige Erhöhung um 30 Prozent im Jahr 2023 würde dazu führen, dass die Betroffenen im Jahr 2024 wieder weniger Prämienverbilligung erhalten würden. Eine solche Hüst- und Hot-Politik kann ich nicht unterstützen.

Schlussendlich ist mir wichtig, dass Personen, welche eigenverantwortlich handeln, nicht bestraft werden, deshalb sollten Personen mit einer hohen Franchise von den Kantonen nicht schlechter behandelt werden als solche mit einer tiefen.

Peter Hegglin, Ständerat Mitte, Edlibach