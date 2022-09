Leserbrief Gedanken zur politischen Lage Vor dem Hintergrund der Wahlen im Kanton Zug 06.09.2022, 12.57 Uhr

Ich kann mich nicht erinnern, jemals derart unsichere Zeiten erlebt zu haben wie gerade jetzt. Selbst die Finanzkrise 2008 scheint mir im Vergleich wie eine kurze Episode. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie, die teilweise immer noch andauern, erleben wir nun seit Monaten kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine, deren Ende noch nicht absehbar ist. Die Folgen beider Ereignisse werden uns noch lange beschäftigen, einerseits in den Finanzen, andererseits aber auch direkt in unserem Alltag.

Die Covid-19-Pandemie führte zu rekordhohen Staatsausgaben und zu massiven Lieferverzögerungen aus dem Ausland, welche die Preise bestimmter Produkte (vor allem für Elektronik) steigen liessen. Noch gravierender sind die Folgen der Ukraine-Krise oder konkreter der gegenseitig verhängten Sanktionen. Sie brachten nicht nur die Aktien an den Börsen zum Absturz und bedrohen unsere Altersvorsorge, sondern bescheren uns auch höhere Preise bei Gütern des täglichen Bedarfs und bei Strom und fossilen Energieträgern sowie Korrekturen bei Zinsen und Hypotheken. Und wenn auch aktuell nicht mehr so laut demonstriert wird: Der Klimawandel und dessen Folgen, unter denen immer mehr Länder auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft leiden, wird nicht einfach verschwinden.

Weder auf die Covid-19-­Pandemie noch auf die Auseinandersetzung in der Ukraine war unsere Politik wirklich vorbereitet, weil wir uns seit Jahrzehnten gewohnt waren, dass es in der Tendenz in jeder Hinsicht immer aufwärtsging. Und der Klimawandel wurde über viele Jahre nur stiefmütterlich behandelt, auch um den Wohlstand und unseren luxuriösen Lebensstil nicht zu gefährden. Diese Wohlstandspolitik ist Geschichte. Die aktuellen Krisen lehren uns, dass nichts garantiert ist und wir uns auf Krisen vorbereiten und uns auf unsere Stärken besinnen müssen.

Ich bin überzeugt, dass sich die politischen Schwerpunkte schon mit den anstehenden Wahlen verschieben werden, unter anderem zu mehr Solidarität mit jenen Teilen der Bevölkerung, die von den Krisen besonders betroffen sein werden, zu einer Stärkung des Gewerbes und der Industrie in der Schweiz und im Kanton Zug, zu mehr Nachhaltigkeit in der Energiepolitik (welche auch die Produktion von Energie in der Schweiz und gleichzeitig das Energiesparen fördert) und zu mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit mit Bezug auf Sozialversicherungen, Steuern und Krankenkassenprämien.

Kein idealer Zeitpunkt, um in die Politik einzusteigen, könnte man sagen. Ich stelle mich dennoch mit Überzeugung als Kandidat für den Kantonsrat des Kantons Zug zur Wahl, um meine Werte (Vielfalt, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit) und meine Lebenserfahrung in die kantonale Politik einzubringen. Für mich ist Politik ein Dienst an der Bevölkerung des Kantons, zum Wohl aller Zugerinnen und Zuger, und nicht nur einiger wenigen. Und das ist gerade in Zeiten der Krise besonders wichtig.

Gerade jetzt braucht unsere Politik neue Köpfe, welche die aktuellen Krisen nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance sehen, neue Ideen und politische Schwerpunkte zu setzen und für die Bevölkerung das Beste herauszuholen aus dem, was unter den Umständen möglich ist!

Matthias Ebneter, Die Mitte Risch-Rotkreuz, Risch