Leserbrief Gelebte Subsidiarität «Förderprogramm kann ausgebaut werden», Ausgabe vom 16. Mai 27.05.2022, 14.15 Uhr

Die deutliche Annahme des Energiereglements in der Stadt Zug ist zu begrüssen. Zum einen können wir in der Stadt Zug damit einen wichtigen und konkreten Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Zum anderen illustriert gerade dieses Thema, wie die in unserem Staatswesen so wichtige Subsidiarität funktioniert: Eine Aufgabe soll auf der kleinstmöglichen Ebene erledigt werden – eben der Gemeinde oder der Stadt. Im Bereich Energie ist es ja so, dass das nationale CO2-Gesetz bekanntlich an der Urne knapp gescheitert ist.

Auf kantonaler Ebene harzt es in dieser Sache, was parteipolitischem Kalkül geschuldet ist. Die Stadt hat nun das Notwendige in die Wege geleitet – im Wissen, dass es mit dem kantonalen Energiegesetz allenfalls wieder zu Änderungen kommen kann. Was zählt, sind Taten nicht Worte. Vielen Dank an alle Stadtzuger, ihr seid echte Macher.

Daniel Blank, Gemeinderat FDP, Zug