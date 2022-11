Leserbriefe Gemeindeordnung Baar: Verpasste Chance Zur Abstimmung über die Totalrevision der Baarer Gemeindeordnung vom 27. November. 16.11.2022, 14.15 Uhr

Über die Totalrevision der Gemeindeordnung von Baar wird am 27. November abgestimmt. Die Revision wäre eine Chance gewesen, grundsätzliche Überlegungen zur Organisationsform von Baar anzustellen und diese der Bevölkerung vorzulegen. Dies hat der Gemeinderat verpasst.

Die Baarer Gemeindeversammlungen mit der erschreckend tiefen Beteiligung von weniger als zwei Prozent der Stimmberechtigten ist nach Meinung vieler schon längst keine repräsentative Vertretung der Stimmberechtigten mehr. Dies gibt der Gemeinderat in seiner Botschaft auch indirekt zu: Vertreterinnen und Vertreter der Parteien und Vereine sowie «Alteingesessene» sind meist unter sich. Der Zeitpunkt für eine breite Diskussion zur Grundsatzfrage «Ja oder Nein Gemeindeversammlung?» wäre jetzt richtig gewesen. Die Alternative – die Grünen Baar wird trotz der ablehnenden Haltung des Gemeinderates am Thema dranbleiben und sich für eine Änderung hin zu einem wirklich repräsentativen Gemeindeparlament einsetzen. Die meisten Gemeinden in der Grösse von Baar haben dies erkannt und die Gemeindeversammlung durch ein Parlament ersetzt.

Die Totalrevision bringt schliesslich verschiedene kleinere Anpassungen und auch Verbesserungen. So werden die Finanzkompetenzen moderat nach oben angepasst und die Rolle der Kommissionen gestärkt, was grundsätzlich begrüsst wird. Die Zusammensetzung der Kommissionen begünstigt jedoch nach wie vor die Parteien, die auch im Gemeinderat stark vertreten sind. Da den Kommissionen auch die Rolle zukommt, die gemeinderätliche Arbeit kritisch zu hinterfragen, sollte es genau umgekehrt sein. Oder zumindest sollten alle Parteien vertreten sein und ihre Anliegen einbringen. Hier wäre das viel gelobte «Baarer Modell» sicher noch verbesserungswürdig.

André Guntern, für den Vorstand ALG Baar

In einem Interview im Baarer Lokalblatt «Zugerbieter» vom 15. November suggeriert Gemeindepräsident Walter Lipp, dass die SVP sich dem Meinungsbildungsprozess rund um die neue Gemeindeordnung verweigert hat.

Dies ist nachweislich falsch. Die SVP Baar hat sich aktiv in die Diskussion und Vernehmlassung um die neue Gemeindeordnung eingebracht, inklusive einer detaillierten mehrseitigen Stellungnahme und Teilnahme eines Vorstandsmitglieds am Parteien-Infoanlass.

Die SVP forderte stets weitergehende Kompetenzen für die Kommissionen als in dem nun vom Gemeinderat präsentierten Vorschlag und sprach sich von Anfang an gegen eine Erhöhung der Finanzkompetenzen zu Gunsten des Gemeinderates aus.

Denn mehr Kompetenzen für den Gemeinderat bedeuten stets eine Schwächung der Gemeindeversammlung und damit der Mitwirkungsrechte der Stimmbürger.

Das Nein zur Totalrevision der Gemeindeordnung ist daher nichts als konsequent und im Sinne der direkten Demokratie.

Adrian Rogger, Präsident SVP Baar